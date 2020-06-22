安鈦克技術面轉強 可望再攻高

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

安鈦克（6276）表現最佳，技術面轉強，可望再攻。光鼎（6226）表現最差，整理後仍有機會轉強。

盤勢預測：

台股22日壓縮整理，11,771點黑K上緣處有短壓，盤面漲多股陷入修正，正規軍熄火休息，冷門股墊檔演出，短線月線為首要關鍵，該重要支撐未失守前，可操作整理過的領先股；反之一旦跌破，則應轉為保守因應。

近期搶反彈宜掌握類股輪動節奏，操作手腳要快、見好就收，可留意5月營收成長高的族群或個股，同時避開業績明顯衰退者。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

中天（4128）表現最佳，子公司合一糖尿病潰瘍新藥解盲成功，中天為唯一代理，未來商機龐大。

合世（1781）表現最差，受20分鐘交易警示限制，大戶短線作價不易，股價呈現拉回整理，10日均線為多頭防守位置。

盤勢預測：

WHO警告全球疫情已進入「新危險階段」，道瓊電子盤22日一度下跌逾300點，所幸隨後翻紅走揚，集中市場早盤開平走高，惟受制於10日均線下彎壓力，加權指數拉出上影線，終場小漲23點至11,572點。

本周將迎來端午連假，短線或有賣壓湧現，若強勢股出現拉回，反倒是逢低進場的機會。由於全球疫情延燒不止，且未有減緩的跡象，許多國家或地區確診數屢創新高，亦提供生技與防疫股上漲動能。

台股的10日均線因扣抵高指數，均線如預期開始下彎，23、24日繼續下彎的機率相當高，因此集中市場屬中線整理型態；反觀櫃買指數則拉出連五紅，指數再創反彈新高，資金持續駐足於中小型股。以操作者的角度來看，此時應棄大取小、汰弱換強。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

中天（4128）表現最佳，新藥授權金入帳題材及糖尿病新藥解盲成功，股價22日續飆漲停，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

所羅門（2359）表現最差，雖22日除息後未能夠順勢填息，但在掌握自動化設備產業趨勢成長的列車，只要多方趨勢向上、業內法人大戶心態積極偏多不變，預期後市續漲再創新高的看法不變。

盤勢預測：

台股22日開高走低，終場上漲23.07點，漲幅0.2％，收在11,572.93點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.04點，漲幅0.65％，以159.95點作收。三大法人方面，外資轉買23.64億元，投信續買3.45億元，自營商續買4.48億元，外資於台指期市場上同步加碼買回570口多單，累計淨多單部位為32,521口，心態呈現謹慎中性偏多。

根據世界衛生組織報告顯示，全球21日新增病例數較前日增加18.3萬例，死亡病例也增加4,743例，美國多州單日確診人數再飆新高，也為經濟的復甦前景再添變數，不過在防疫封鎖禁令逐步放寬、經濟重啟需求回暖下，不僅帶動美國5月零售銷售創史上單月最大漲幅，英國5月零售銷售反彈也高於市場預期。

反觀台股持續上演土洋角力，加上本周適逢端午四天連假，是否「變盤」再度成為市場焦點。

至於國內5月外銷訂單方面，受惠疫情帶動遠距商機，筆電、平板、伺服器及網通產品等組裝代工與供應鏈接單成長，加上新興科技應用擴張，資訊通信及電子產品表現亮眼，接單金額均創歷史同期新高。統計處長黃于玲表示，目前仍未看到遠距需求削弱現象，預估第二季外銷訂單可望翻紅，顯見全球經濟正逐步從疫情的利空中逐步復甦。

展望後市，在台股短中長期均線呈現多頭排列、櫃買指數續創新高、資金熱錢派對持續、內外資法人心態偏多及多方控盤格局不變前，預期後市行情仍是震盪往上看法不變，只要加權指數守穩11,040點頸線支撐及櫃買指數守穩150點等重要關卡，短線若有震盪拉回，逢低仍是尋求低接進場的機會。

◎豐銀投顧分析師羅雅渝

投組表現：

今國光（6209）表現最佳，PS5遊戲機拉貨潮啟動，配合公司布局物聯網等非相機新應用，兩大利多題材帶動公司股價22日強勢收漲。

所羅門（2359）表現最差，22日除息0.8元，加上端午長假效應買盤觀望，短線震盪，惟回檔時並未出現明顯賣壓，多方格局看法不變。

盤勢預測：

美國疫情復燃下，蘋果陸續關閉多家門市，導致經濟復甦的前景轉趨保守，美股道瓊指數19日跌破26,000點整數關卡，加上美元指數貶勢未歇，資金流往新興市場，促使外資熱錢積極湧入台股。

儘管有資金行情拉抬，但大盤本周適逢端午長假，加上國際情勢不確定性增加，包括中美二次疫情增溫、貿易談判、兩韓地緣政治等因素，市場心態轉趨觀望下，節前獲利了結賣壓恐將出籠。

以短期均線扣抵值觀察，大盤本周易將呈現盤整震盪走勢，投資人需留意長假後即將迎來除權息旺季，市場焦點將放在高殖利率股的填息表現外，強制回補壓力也將變大，新台幣走向及成交量能將成後市關鍵。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）