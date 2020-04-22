亞諾法技術面仍強 漲勢再續

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

亞諾法（4133）表現最佳，技術面轉強，漲勢可望延續。

智邦（2345）表現最差，短線整理後，蓄勢再攻。

盤勢預測

台股持續反覆打底與擴底，季線呈現下彎局面，指數上臨季線反壓，並於月線至季線間壓縮整理，盤面類股輪流反彈，彈至壓力區宜先出場，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意3月營收成長性高的族群或個股，反觀3月營收出現明顯衰退者則建議避開。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

泰博（4736）表現最佳，防疫醫材需求暢旺，產能持續擴充，3月營收創歷史新高，本季營收可望持續走高。

京元電子（2449）表現最差，然3月營收創歷史新高，且股價跌破近期法人成本，反而是逢回進場的機會。

盤勢預測：

5月油價期貨首見負值後，油價崩跌態勢蔓延至美國6月期油合約，21日又一度暴跌近70％，收盤創下21年新低，反映原油供過於求及儲油空間稀少的問題，再加上企業財測不佳，美股連續第二日大跌，道瓊重挫逾600點。

台股由於21日已領先反應，因此期貨夜盤僅下跌67點，跌幅遠小於美股。台股22日開低後，原油重挫、美元指數站上100、VIX恐慌指數突破45，都對多頭持股信心造成壓力，集中市場早盤一度大跌148點，但在買盤逢低承接下，指數緩步向上，尾盤翻紅收漲19點。操作方面，籌碼強勢股逢回可進，弱勢股則建議反彈減碼、勿逢低攤平。

技術指標KD在20日高檔死亡交叉後，近兩日出現快速下壓，而K值50是多空強弱的重要分水嶺，22日指數若收在10,150點以下，K值就會跌破50，因此早盤指數跌破後，多頭用力拉升指數，助指標重返多方。不過，因指標9天扣抵的關係，經過細算，23日若收在10,292點之下，K值仍會跌破50，要想將K值守住50關卡，多頭僅剩下15點的下跌空間。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

榮創（3437）表現最佳，具備營運轉機題材，果然22日再度放量大漲，趨勢及業內法人大戶心態偏多不變前，預期後市仍有望續攻向上。

智邦（2345）表現最差，5G加持下，業績持續看俏，歷經兩日回檔後，22日成功止穩，在下檔月線及季線具強力支撐下，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

盤勢預測：

台股22日開低走高，終場上漲19.32點，漲幅0.19％，收在10,307.74點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.17點，漲幅0.91％，以129.9點作收。三大法人方面，外資續賣34.5億元，投信續賣0.58億元，自營商續賣8.39億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼3,831口多單，累計淨多單部位為34,960口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前壓抑全球股市表現的最大問題仍是新冠肺炎疫情的擴散與蔓延，不但全球經濟陷入空前的危機與挑戰，甚至造成國際油價大崩盤，突顯全球能源需求銳減、經濟疲弱不振、美國儲油空間所剩無幾的困局。

然而第一季及第二季經濟利空已提前反應完畢，加上大陸疫情獲得有效控制後，各家廠商正加速復工，不僅供應鏈斷鏈的危機可望解除，隨美歐疫同步趨緩下，需求危機也可望迎刃而解，預期下半年全球經濟將緩步復甦。

此外，儘管國際油價崩盤，造成全球股市再度回檔，然美國標準普爾500波動率指數 （VIX）並未飆升，美元指數也未出現異常波動的情形，顯見市場已成功脫離恐慌情緒。

展望後市，台股月線向上翻揚，且大盤守穩9,954點頸線支撐，融資餘額也維持低檔水位，券資比不斷上升，顯見整體籌碼面處在相對安定的狀態，預期台股短線將於月線至季線間震盪換手整理。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

亞德客-KY（1590）表現最佳，儘管短線上遇前高賣壓，稍作拉回修正，但受惠自動化、智慧製造及5G設備需求成長，後市仍有望續攻向上。

茂矽（2342）表現最差，全力衝刺車用及工業產品，全年營運有望大幅復甦，22日獲低接買盤進場，終場上漲3.35％，中線持續偏多看待。

盤勢預測：

國際油價持續崩盤，引發市場對經濟衰退的恐慌情緒復燃，亞股22日紛紛跳空開低，所幸午盤過後台股低接買盤進場，終場由黑翻紅，留一根下影線。以價量結構觀察，只要未來兩日能站上5日均線，本波多頭格局就有望延續，並往季線位置作挑戰。

台股現階段不但面臨疫情帶來的經濟考驗，市場更充滿投機性資金，操作難度提高，投資人須同時面對經濟面的影響，以及短線資金的去向，因此現階段應以業績成長配合技術面轉強的個股，進行短線操作，以規避中長線面臨的經濟風險。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）