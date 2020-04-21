亞諾法技術面轉強 看好下波續漲

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

亞諾法（4133）表現最佳，技術面轉強，有機會續漲。智邦（2345）表現最差，整理後仍可望再攻。

盤勢預測

台股季線呈下彎走勢，指數遇季線反壓回檔，續於月線至季線區間盤整，進行反覆打底及擴底動作，弱勢股如反彈接近壓力區可先出場，後續操作宜掌握類股輪動，且搶反彈手腳要快、見好就收，短線切勿追高殺低。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

泰博（4736）表現最佳，防疫醫材需求暢旺，產能持續擴充，3月營收創歷史新高，本季營收可望再攀高。

中裕（4147）表現最差，惟與美商Genentech及Biogen達成不再分潤愛滋病新藥（TMB-355）的銷售權利金，將省下可觀費用，且投信上周才剛進場買進，股價跌破法人成本，反而是逢低承接的機會。

盤勢預測：

新冠肺炎疫情造成需求疲弱，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價摜破0美元關卡，終場暴跌55.9美元，跌幅306％，收在每桶負37.63美元，這是自1983年油市期貨數據彙編以來首見負值。

美債殖利率下滑、美元指數走高、VIX恐慌指數上揚14.89％至43.83。諸多利空紛至，拖累美股四大指數20日全面下滑，終場道瓊指數下挫近600點。

台股21日早盤僅以下跌40點開出，走勢相較日、韓股市抗跌，但盤中傳出北韓領導人金正恩手術後情況危急，東北亞緊張情勢升溫，讓原本就受到國際利空影響的台股，跌勢進一步擴大，收盤大跌298.29點，是3月25日以來首度跌破10日均線。

集中市場20日KD指標出現高檔回落的死亡交叉，21日又逢國際股市的震盪，指標拉回幅度較深，但K值仍在50以上，續維持多頭走勢，只是個股強弱的差異極大。

指數回檔之際，若欲進場承接買股，宜選擇多頭走勢的籌碼強勢股，弱勢股反彈則應站在賣方。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

矽力-KY（6415）表現最佳，受惠今年可望取得大陸55~65萬座基地台訂單，資金持續轉入，加上股價高，籌碼相對穩定，21日在大盤重挫拖累下，終場仍能守穩平盤附近，後市持續偏多看待。

茂矽（2342）表現最差，全力衝刺車用與工業產品，全年營運有望大幅復甦，惟短線上須留意8日的多方缺口22.25元能否守住。

盤勢預測：

北韓領導人金正恩傳出心血管手術後病危搶救中，拖累整體亞股21日跌幅均逾2％，台股終場更重挫298.29點，封閉17日的多方缺口，短線上大盤沿5日線上攻格局已遭破壞，預期加權指數將在萬點上進行區間震盪整理。

個股方面，盤面21日收漲家數僅剩一成，其中連接線廠凡甲受惠伺服器及車用產品出貨提升，終場大漲7.14％。DRAM模組廠的威剛也因第一季每股大賺2.06元，優於去年的2.04元，激勵股價勁揚4.08％。至於通用汽車（GM）呼吸器零組件的全台、矽統則因傳出接獲急單，各自大漲9.83％、7.25％。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

榮創（3437）表現最佳，具備營運轉機題材，儘管21日因盤勢不佳拖累而回檔，惟多頭趨勢向上且業內法人大戶心態偏多不變，預期後市仍有強彈大漲的機會。

智邦（2345）表現最差，5G加持下，業績持續看俏，儘管股價近兩日受市場利空衝擊影響，但下檔月線及季線具強力支撐下，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

盤勢預測：

台股21日開低震盪下殺，終場走跌298.29點，跌幅2.82％，收在10,288.42點，櫃買指數同步收黑，終場下跌3.04點，跌幅2.31％，以128.73點作收。

三大法人方面，外資轉賣242.46億元，投信續賣8.38億元，自營商續賣40.64億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回8,637口多單，累計淨多單部位為38,790口，心態轉趨謹慎中性偏多。

大盤21日下跌主因素有二，其一為油價崩跌，美國5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格20日重挫306％，收至每桶-37.63美元，史上首見油價低於零美元，使得華爾街避險情緒攀升、美債殖利率下滑、美元及黃金價格走高、美股四大指數全面下殺。

其次為北韓領導人金正恩驚傳命危，韓國媒體報導金正恩在4月進行心血管方面的手術後，復原情況良好，但美國有線電視新聞網（CNN）卻指出，金正恩在手術後出現命危現象，導致東北亞地緣局勢升溫，牽動亞股21日全面收黑，台股也無法倖免。

此外，全球累計確診病例接近250萬例，美國政府也宣布與加拿大和墨西哥邊境的「非必要旅行」限制延長30天，疫情對全球經濟的衝擊持續延燒。

然而台股10日線及月線持續震盪走揚向上外，加權指數亦力守9,954點頸線之上，多方結構並未遭到破壞，加上西德州原油（WTI）於20日崩跌後，6月原油期貨出現報復性反彈強漲超過1成，若無意外，預期22日行情將有止跌反彈的機會。

個股方面，權值股、蘋概股、產業龍頭股及金融股21日淪為殺盤重心外，相對於一些財報亮眼，或具轉機成長題材的公司，譬如威剛、璟德、譜瑞-KY、圓展、凡甲、信邦、優群、良維、雙鴻、台光電、台郡、順達及晶電等表現仍相對強勢，顯見市場多頭人氣並未完全潰敗，重點仍在個股。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）