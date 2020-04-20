亞諾法搶快篩商機 股價勁揚強攻漲停

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

亞諾法（4133）表現最佳，技術面轉強，漲勢有機會延續。

智邦（2345）表現最差，短線進入整理，未來仍可望崛起。

盤勢預測

台股上檔逢季線反壓，指數於月、季線區間盤整，反覆打底及擴底中，盤面類股輪流反彈，搶反彈宜掌握輪動節奏，尤其彈至中期均線建議先出場，短線操作切勿追高殺低，選股應著重基本面，可留意3月營收成長性高的族群或個股，並避開3月營收明顯衰退者。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

晶技（3042）表現最佳，石英元件供給趨緊，第二季前景正向，法人持續積極加碼。京元電子（2449）表現最差，惟3月營收創歷史新高，投信偏多布局，且股價拉回至法人成本以下，逢回進場的機會浮現。

盤勢預測：

美國疫情依然嚴峻，但美國總統川普上周公布重啟經濟的計畫綱領，各州州長可分三階段逐步解除封閉措施，加上瑞德西韋被測出能夠抑制新冠病毒，激勵美股道瓊指數17日大漲逾700點，不過，油價持續弱勢，VIX恐慌指數再度走升，也使全球股市蒙上一層陰霾。

台股經歷台積電17日領軍大漲而創反彈新高後，20日呈現量縮整理態勢，集中市場小跌10.33點，成交量僅1,336億元。以技術面來說，指數面臨下壓的季線，市場追價態度謹慎，這對多頭反而是好事；另台股17日勁揚221點，但融資不增反減，就籌碼而言，亦有利於多頭發展。

儘管KD指標在高檔出現死亡交叉，指數難免有拉回的壓力，但K值仍在80以上，即屬超級強勢，目前正在修正過熱的指標，待整理過後，預估未來將再向上挑戰季線。除非K值回到80以下，才有漲勢結束而進入修正的可能。

本周的投資組合，以第一季營收或獲利大幅成長的績優生為主軸，搭配法人持股比重高的條件，後續若逢震盪拉回，反倒是逢低吃法人豆腐的機會。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

矽力-KY（6415）表現最佳，受惠今年可望取得大陸55~65萬座基地台訂單，吸引資金持續轉入，加上股價高，籌碼相對穩定，20日再度創下波段新高，惟短線上須留意前高1,250元賣壓湧現。

茂矽（2342）表現最差，全力衝刺車用與工業產品，全年營運有望大幅復甦，短線尚在區間整理，應待成交量回升至月均量之上，有望帶出新一波漲勢。

盤勢預測：

美股電子盤20日呈現小跌走勢外，亞股也普遍在平盤附近震盪，現階段台股較缺乏實質性利多，成交量明顯萎縮，觀望氣氛轉濃。大盤17日爆出2,332億元大量，顯示籌碼在季線前震盪換手，只要成功守穩17日多方缺口10,425點，短線上都有望朝季線作挑戰。

個股方面，大盤量縮整理，類股漲跌各半，DRAM模組廠宇瞻受惠記憶體報價飆升，20日漲停鎖死至收盤，而新冠疫情尚未緩解，除藥品與疫苗廠受惠外，檢測套組需求也大幅成長，亞諾法5月與亞洲生技聯合量產，有望搶下第一波商機，20日開盤同樣強攻至漲停板。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

榮創（3437）表現最佳，具備營運轉機題材，隨量增價漲且趨勢偏多，加上業內法人大戶心態偏多不變，後市強彈大漲的機會可期。

智邦（2345）表現最差，雖17日放量創波段新高後，20日開低下殺拉回，然受惠5G加持，業績持續看旺，多方趨勢不變下，後市仍有望大漲再創新高。

盤勢預測：

台股20日開高後於平盤震盪，終場小跌10.33點，跌幅0.1％，收在10,586.71點，反觀櫃買指數表現相對強勢，終場上漲1.02點，漲幅0.78％，以131.77點作收。三大法人方面，外資續買2.09億元，投信轉賣0.62億元，自營商轉賣6.67億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼2,708口多單，累計淨多單部位為30,153口，心態轉趨謹慎中性偏多。

大盤成交量17日一舉放大至2,332億元之後，20日卻面臨敦睦艦隊確診人數激增至24人，國內海軍艦隊首度出現疫情破口，加上季線及年線呈現蓋頭反壓，使得市場人人自危，然觸底反彈以來的多頭格局並未改變，主因有三。

其一，大陸疫情趨緩後，不僅斷鏈危機可望解除，商店行號和各級學校也陸續恢復正常運作，消費及需求可望逐步回溫，譬如蘋果3月iPhone銷售量在大陸出現戲劇性反彈，月增416％，顯見市場正從疫情引起的供需衝擊中恢復。

其次，歐美疫情趨緩後，各國正研擬放寬防疫限制，不論法國有望在未來兩周內提出解除封鎖的計劃外，義大利也將與地方政府和社會各界共同制定全國性的復工規劃，韓國政府延長「社交距離嚴守期」至5月5日，同時適當放鬆部分限制，隨全球各地陸續解除管制、重起經濟活動，有助於全球經濟逐步回穩。

其三，台股融資餘額大減，截至17日止，上市公司融資水位仍停留在983.51億元的低檔水位區。然在全球各國政府及央行無限量化寬鬆（QE）的推波助瀾下，若疫情沒有二度爆發，行情不排除將持續走高，因此在多方控盤格局不變前，順勢操作以「多」為主的看法不變。

個股方面，中天與合一受惠新藥授權帶動權利金龐大收益入帳，20日再度強勢亮燈漲停板外，其它強勢的個股則圍繞在台積電法說會報喜、蘋果新機預購銷售優於預期、5G及資料中心建設題材及Mini LED概念股等題材上，包括宇瞻、廣穎、定穎、雙鴻、奇鋐、台勝科、晶技、台嘉碩及晶電等。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）