楊基政︱亞諾法攻新冠檢測 是方3月營收亮眼

台股周線連四紅，直逼10,600點關卡。啟發投顧分析師楊基政認為，全球股市上演反彈行情，台股在3月19日8,523點觸底後亦展開一波強彈，指數預計將於月線與季線區間整理，盤面仍以個股表現為主；本周投資組合前兩大為亞諾法（4133）、是方（6561），再納入元大台灣50反1（00632R）、晶技（3042）及智邦（2345）。

台股此波反彈行情由8,523點起漲，至今已漲逾2,000點，空間已滿足，但時間仍不夠，預估指數將在月線與季線間橫盤後，再行擴底動作，以化解頸線之上的套牢賣壓。技術面月線將開始扣抵，3月份低指數區間轉為上揚，季線仍扣抵1月底高指數區間，月線翻揚、季線下彎為目前台股均線架構，未來盤勢區間橫向盤整的機會較高。

台積電法說會釋出首季獲利創新高，激勵台股相關族群反彈氣勢，其後市表現依然是台股的精神指標。台股近期大跌後又急漲，波動可謂不小，各產業類股輪流反彈後可望回歸基本面，投資人可藉機調整持股，3月營收成長性高的族群及個股為操作首選。

未來預期台股將有段時日處於橫盤階段，盤面以個股表現為主，而率先攻克所有高點的強勢族群能否續攻列為觀盤重點。

整體而言，研判盤勢V型反轉可能性不大，且上檔易逢下彎季線與半年線反壓，操作面仍宜留意追高風險，短期以買黑賣紅為主價差操作，中線大盤還是有壓回進行擴底以化解頸線套牢賣壓的機會，疫情後續發展，以及其對總體經濟和各產業的影響列為追蹤重點。