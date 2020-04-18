鐘崑禎︱矽力5G商機發酵 亞德客產業景氣升溫

台股上周合計上漲439.43點，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，大盤整體價量結構呈現上有季線反壓，下有5日線支撐格局，惟周K線連四紅、月線乖離率逐步擴大，預期本周盤面將進入震盪整理；本周投資組合前兩大為矽力-KY（6415）、亞德客-KY（1590），再選頎邦（6147）、茂矽（2342）與大同（2371）。

蘋果2月中旬預告第二季財報無法達標，加上供應鏈大廠也證實蘋果砍單，市場多數預期iPhone手機第二季的銷售將停滯甚至下滑，造成蘋概股在大盤反彈過程中顯得相對弱勢。

然而最新數據報告指出，3月大陸iPhone手機銷量較2月大幅成長416％，且蘋果為提高市占率，同時與華為手機競爭，近日發表的新款iPhone SE大打價格戰，本周蘋概股有望走出落後補漲行情，值得期待。

反觀被動元件族群在本波反彈過程中漲勢最為整齊，3月營收也相對亮眼，惟被動元件族群短線漲幅已大，目前並不建議投資人再去追價，但若把操作周期拉長，被動元件仍是值得投資的產業。

操作方面，雖各國陸續推出刺激經濟方案，美國聯準會（Fed）也不計代價的撒錢救市，但失業率的問題並未解除，全球經濟也持續下滑，台股3月13日缺口上也存有大量的套牢賣壓，本周震盪勢必加劇，建議投資人以周K線當作主要選股周期，以規避短線上的震盪。

選股則可朝向近期將召開法說會的公司挑選，畢竟法說會是公司表態做多的機會，若公司派認為股價遭低估或遭錯殺，通常會靠法說會來表態對後市的信心。