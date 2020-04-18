李忠興︱晶技產品價格看漲 雍智科技Q1營收創新高

台股17日飆漲221點、收在10,597點。永誠國際投顧分析師李忠興指出，本周指數將挑戰季線反壓，技術面相對有壓，惟考量國際股市氣氛明顯轉佳，後續要再重挫的可能性也不高；本周投資組合前兩大為晶技（3042）、雍智科技（6683），另配以中裕（4147）、泰博（4736）、晶豪科（3006）及京元電子（2449）。

儘管美國肺炎疫情依然嚴峻，但美國總統川普16日盤後公布重啟經濟的計畫綱領，稱各州州長可分三階段逐步解除封閉措施，而台積電16日召開法說會，首季每股盈餘（EPS）繳出4.51元，再創歷史新高，當晚ADR大漲5.52％，17日亦跳空開高303.5元並站上季線，台股周線勁揚439點，周線連四紅。

台股自3月19日低點8,523點觸底反彈以來，指數已大漲逾2,100點，漲勢來得又急又快，絕大多數的投資人未跟上本波利空後強彈的腳步。

雖然在9,000點附近見到許多投資人踴躍開戶，然由於指數一路上漲、看回不回，投資人遲遲找不到拉回進場的機會；即使順利進場，操作也偏向短線，甚至手中套牢股反彈停損後，開始逢高放空被軋。簡言之，不是操作太短，就是做錯方向，正因如此，短線指數彈幅才會這般驚人。

本周選股以第一季營收亮麗，且法人大舉布局的個股為主，因為3月營收揭曉後，市場目光將聚焦於首季獲利亮眼的績優股，若同時又能搭配法人持股比重高、第二季的營運展望正向者，更有表現的空間。