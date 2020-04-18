陳學進︱家登新廠月底完工 由田兩岸擴廠助攻

台股上周受惠台積電法說報喜，全周反彈逾400點，倫元投顧分析師陳學進指出，大盤短線急彈，成交值17日放大至2,332億元後，短線上不排除或有震盪，但整體向上趨勢並未改變，投資人無須過度擔心；本周投資組合前兩大為家登（3680）、由田（3455），再選入台郡（6269）、榮創（3437）與智邦（2345）。

歐美疫情趨緩，各國有望陸續解除管制，重啟經濟活動，因此預期第二季全球經濟可望回穩，加上各國央行無限量化寬鬆（QE）計畫接連推出，以及外資法人、業內大戶、中實戶群陸續歸隊的推波助瀾，就線論線，只要大盤守穩10日線或頸線支撐，預期整體行情震盪反彈向上趨勢不變，順勢操作以「多」為主無須改變。

類股方面，第一波所有股票恐慌殺過頭後，無論良莠全數反彈，但第二波的主攻股則將建立在「低基期、具轉機成長題材、產業前景持續看好」的個股上，尤其台積電法說報喜後，家登、由田等相關設備股續漲行情可期。

至於蘋果降價策略同樣奏效，iPhone手機於大陸3月銷量激增416％，蘋概股將可望輪動上漲，繼玉晶光、訊芯-KY及欣興後，台郡受惠供應鏈全面復工拉貨，3月營收達21.5億元，月增87.7％優於預期，且第二季產能逐步回復下，業績有望維持高檔表現，後續將可望有接棒大漲的機會。

其它受惠5G基地台及雲端資料中心建置需求的網路交換器廠智邦、Mini LED概念股晶電、榮創等，同樣具備未來發展趨勢，值得留意。