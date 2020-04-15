被動元件廠補庫存效益佳 勤凱連四月營收創高

◎ 永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

勤凱（4760）表現最佳，被動元件廠補庫存效益彰顯，連續四個月營收創歷史新高。

科嘉-KY（5215）表現最差，3月營收創歷史新高，短線漲多後遭法人調節，然偏多看法不變。

盤勢預測

美國確診與死亡人數自高峰反轉，美總統川普將發布復工指導方針的重要聲明，準備重啟經濟，雖然部分州長持反對意見，但金融市場信心持續回籠，抵銷摩根大通與富國銀行淨利暴跌的利空，激勵科技股14日上漲近4％。



國安基金在疫情結束前不退場，加上新台幣升值助攻，台灣權值股14日持續上揚，指數順利回補3月13日的向下跳空缺口，終場大漲114點，並爆出1,911億元的近期大量。



台股14日逢台指期結算，大戶刻意拉高，空頭慘賠在高檔，未來不甘願的空頭勢必會布局5月期貨的空單，反倒有利於延續軋空行情。只是短線指數自低檔反彈已超過1,900點，後市連續長紅急攻的機會不大，尤以緩步盤堅走勢最佳。



個股方面，漲多股將拉回，市場資金會搜尋落後個股做補漲操作，但既然叫落後補漲股，就表示走勢偏弱且不會是盤面的焦點，因此操作上手腳要快。真正的主流強勢股，仍聚焦於有業績、有數據、有籌碼且均線多頭排列的個股，上檔較無賣壓。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

訊芯-KY（6451）表現最佳，受惠5G應用爆發，去年稅後淨利年增1.14倍，在多頭趨勢向上且法人心態偏多不變前，預期後市仍有大漲再創新高的機會。



茂矽（2342）表現最差，儘管15日股價開高走低，但受惠高單價、高利潤的車用二極體與MOSFET出貨占比提升，今年業績可望轉虧為盈，後市持續偏多看待。

盤勢預測：

台股15日開高走高，終場上漲114.27點，漲幅1.11％，收在10,447.21點，櫃買指數同步收紅，終場上漲1.61點，漲幅1.25％，以130.16點作收。三大法人方面，外資轉賣36.84億元，投信續買26.65億元，自營商轉賣18.59億元，外資於台指期貨市場上同步減碼3,299口多單，累計淨多單部位為35,256口，心態轉趨謹慎中性偏多。



雖然新冠肺炎疫情的危機尚未完全解除，全球累計確診病例逼近2百萬大關，然歐美疫情進入高原期，美國六州更研擬重開計畫，樂觀情緒14日在華爾街持續蔓延，經濟重啟的希望消弭銀行財報利空，帶動美股四大指數14日全面走揚。



美股的表現也激勵台股15日再創10,449點波段新高，儘管短線上不排除或有震盪，但由多方作價，加上10日線和月線震盪走揚的推波助瀾，後市行情仍有強彈續漲再戰季線的機會，操作仍以低接不追高為原則。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，疫情帶動雲端需求大增，短線漲幅達15％以上，15日以平盤震盪消化前高賣壓，周線格局尚有上檔空間，後市持續偏多看待。



世紀鋼（9958）表現最差，離岸風電需求不受疫情影響，15日獲低接買盤進場，中線行情持續看好。

盤勢預測：

台股15日終場上漲114.27點，順利收復3月13日跳空缺口，月線也開始翻揚向上，下檔支撐越墊越高，只要成交量溫和放大，加權指數將有望逐步收復3月12日長黑日K棒，並朝11,000點邁進。



至於三大權值股台積電、鴻海、大立光15日則在平盤附近震盪，大立光上周釋出第二季保守展望，整體稼動率將較首季低，市場觀望氣氛升高，台積電16日將召開法說會，將攸關後續整體電子股走勢。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，股價領先突破表態，大股東持續加碼，代表前景不看淡。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，短線股價陷入整理，後續仍有機會再攻。

盤勢預測：

國際股市延續反彈，加上國安基金穩盤發酵，台股15日拉高結算，加權指數大漲114點、收在10,447點，順利回補 3月13日的跳空缺口，大盤持續在月線至季線間盤整，反覆打底及擴底中，短線操作宜停看聽，切勿追高殺低。



近期搶反彈宜掌握類股輪動，弱勢股若反彈接近壓力區可先出場，可留意3月營收成長性高的族群，同時避開3月營收明顯衰退者。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）