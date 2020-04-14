熱映訂單狂湧 3月營收創歷史新高

◎ 永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

熱映（3373）表現最佳，體溫量測訂單湧入，3月營收再創歷史新高，2月每股純益（EPS）達1.34元。

科嘉-KY（5215）表現最差，3月營收創歷史新高，短線漲多後遭法人調節，惟偏多看法不變。

盤勢預測

本周美國企業將陸續揭曉財報，投資人心情忐忑，導致美股道瓊13日下跌328.6點，然尾盤在零售巨頭亞馬遜將再招聘7.5萬人、其股價大漲6.2％的激勵下，科技股由黑翻紅，再加上道瓊電子盤的上漲助攻，台股14日大漲233點，3月13日的向下跳空缺口已回補92％，強勁走勢跌破全市場的眼鏡。

在盤勢轉趨樂觀的氛圍下，外資14日認錯追價回補、買超151.22億元，對大盤續往缺口處挺進，將產生正面的助益。當前影響個股強弱的因素，除了已公布的3月營收外，法人籌碼與首季季報將是未來決勝的關鍵。至於第一季營收亮麗的個股，在季報上的表現也更有看頭。

展望後市，台股經歷14日的強彈後，繼續噴出大漲的機會不高，預期權值股漲勢會暫歇，並將指數空間讓出，轉交由中小型股表態。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

熱映（3373）表現最佳，體溫量測需求強勁，股價14日持續放量大漲再創新高，惟短線急彈，技術面已有過熱跡象，逢高可伺機獲利了結。

茂矽（2342）表現最差，儘管14日股價並未能夠放量大漲，不過在多頭反彈趨勢向上、以及業內法人偏多心態不變下，預期後市仍將有大漲再創新高的機會。

盤勢預測：

台股14日開高走高，終場上漲233.72點，漲幅2.31％，收在10,332.94點，櫃買指數同步收紅，終場走揚2.49點，漲幅1.98％，以128.55點作收。三大法人方面，外資轉買151.22億元，投信續買19.12億元，自營商轉買15.23億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,070口多單，累計淨多單部位為42,521口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然全球累計確診病例已逾192萬例，死亡人數超過11萬人，使得市場人人自危，不過歐洲疫情最為嚴重的英、法、德、義、西等5國單日新增確診病例卻呈下降走勢，且美國紐約州長古莫也認為紐約州最壞的情況已過，加上風險指標逐漸降溫，以及美國聯準會（Fed）刺激政策、大陸有序復工、蘋果降價策略奏效等，種種跡象皆有利於全球股市反彈行情的延續。

台股方面，隨大盤再創近期波段新高後，由10日線及月線震盪走揚的推波助瀾，預期後市仍將續漲再戰季線約10,900點，若15日順勢回補空方缺口後能順勢整理，此種情況自然是最為理想。

個股方面，相關防疫概念股仍是當紅炸子雞，除大江才剛啟動漲勢外，其它包熱映、紘康等個股短線均有過熱現象，已不宜作追價，然隨陸廠復工帶動零組件拉貨需求，以及近期歐美有望解封，相關電子零組件將可望持續輪動上漲，扮演多頭攻堅的要角。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，疫情帶動雲端需求大增，持續吸引買盤轉進，以周線格局觀察，上周五剛由空轉多，後續仍可偏多看待。

世紀鋼（9958）表現最差，離岸風電需求不受疫情影響，14日部分低接買盤進場，中線行情持續看好。

盤勢預測：

美股13日漲跌分歧，代表科技類股的費半指數收高，帶動整體亞洲股市14日同步走強，台股不僅站上3月13日的缺口，終場更大漲233.72點，但以價量結構觀察，成交量仍稍嫌不足，應回升至月均量以上水準才有助於收復缺口。

類股方面，所有類股14日全面走揚，其中南電更受惠ABF載板產能滿載，加上3月營收年增41％，創近五年新高，終場漲停鎖死，連帶載板廠欣興、景碩連袂大漲。

操作方面，全面性的反彈行情結束後，個股漲跌恐會越來越分歧，可以觀察個股的周K是否轉強，這將成為走出下波段漲勢的關鍵。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，股價領先突破，大股東持續加碼，後市可期。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，整理後仍有機會再攻。

盤勢預測：

在國安基金信心喊話及美股費半收紅下，台股14日大漲逾200點，盤面類股輪流反彈，惟考量2019年5月及8月頸線10,227點、10,180點具實質反壓，當前關卡附近宜聽看聽，切勿追高殺低，反彈至中期均線位置建議先出場。

整體而言，台股持續在季線下反覆打底，短線宜把握跌深股反彈行情，選股著重3月營收成長性高的族群，同時避開3月營收明顯衰退者。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）