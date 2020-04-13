額溫槍MCU訂單爆量 紘康股價急攻漲停板

◎ 永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

紘康（6457）表現最佳，額溫槍微控制器（MCU）出貨暢旺，3月與首季營收均改寫歷史新高。

科嘉-KY（5215）表現最差，3月營收創歷史新高，漲多後出現震盪，然偏多看法不變。

盤勢預測

美股10日逢耶穌受難日而休市，雖然僅有4個交易日，道瓊指數仍創下1974年以來最大周漲幅，也順利回補3月中旬的向下跳空缺口。另外，全球最大石油生產國經馬拉松式的談判，亦達成歷史性減產近十分之一的協議，帶動亞洲油市止跌上揚。

儘管歐美各國疫情仍嚴峻，但投資人可留意三項指標，一是VIX恐慌指數走跌，13日已回落至40以下，顯見市場恐慌氣氛逐漸消除，後續最好能低於30；二是國際油價止跌，低油價將不利全球經濟，所幸當前產油國已達成初步共識；三是美元指數不能太強，唯有市場出現恐慌殺盤時，美元需求才會轉強。而目前上述三項指標，皆對多頭有利。

台股9日最高來到10,246點，回補掉3月13日向下跳空缺口的39.8％，面對技術面的壓力，市場予以尊重，而謹慎反而是好事。展望後市，本周指數空間不大，以個股表現為主，當前選股重於指數，指數盤整反倒容易出飆股。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

熱映（3373）表現最佳，疫情未平，體溫量測需求強，額溫槍售價三級跳，2月EPS達1.34元，首季拚破3元，營運看俏，在業內法人偏多心態不變下，只要量價不失控，後市仍有再創新高的機會。

茂矽（2342）表現最差，高單價、高利潤車用二極體與MOSFET出貨占比提升，今年轉虧為盈可期，法人偏多心態濃，儘管13日量縮震盪拉回整理，惟在多頭反彈趨勢向上及業內法人偏多心態不變下，後市仍有蓄勢再攻的可能。

盤勢預測：

台股13日開低拉回整理，終場下跌58.39點、跌幅0.57％，收在10,099.22點；櫃買亦同步震盪收小跌，終場下跌0.3點、0.23％，收在126.06點。 新冠肺炎疫情延燒不止，壓抑全球股市反彈力道，為了抑制疫情的擴散，各國政府紛紛採取封城管制、限制人員進出與自由活動、嚴禁非民生必需品及醫療相關產業的營運、嚴控非本國籍人士入境等一連串鐵腕的措施，然而卻導致生產與消費停滯、企業倒閉、減薪裁員、失業率大舉攀升、全球經濟大停擺等一連串的危機。

根據美國聯準會（Fed）3月會議記錄顯示，美國經濟在疫情後可能有二種走向，一是下半年就能展開復甦；另一較悲觀的情況是，經濟復甦站穩腳步的時間比預想久，直到明年才會有實質的進展。

不過以短期來說，隨著Fed加大護盤力度，宣布提供高達2.3兆美元貸款，並啟動幫助中小企業，以及州和地方政府的救助計劃，加上石油輸出國家組織及其產油盟國（OPEC+）敲定史上最大減產協議，預計5月起日減970萬桶，都將有利於反彈格局延續。

另從技術面來看，台股10日線約9,900點、頸線約9,750點附近具強力支撐，後續若逢拉回，偏多策略不變，至於主攻股必須符合三大要件，一是它會領先趨勢上漲；二是它會配合線型的要求；三則是它會符合行情的意義。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，疫情帶動雲端需求大增，持續吸引買盤轉進，以周線格局來說，10日剛由空轉多，看好後續仍有上漲空間。

世紀鋼（9958）表現最差，離岸風電需求不受疫情影響而減弱，13日遇前高賣壓拉回，但中線行情依然看俏。

盤勢預測：

台股加權指數本周將往3月13日的跳空缺口邁進，由於上檔賣壓沉重，買盤明顯萎縮，成交量縮至5日均量以下，短時間內難以收復前高跳空缺口，加上歐美疫情尚未緩和，預期本周將進入狹幅整理格局。

類股方面，多數電子族群都出現急彈後的回檔，資金排擠效應下，本周傳產類股有望優於電子類股，且傳產股相對不受國際情勢影響，是本周可留意的重點方向。

至於操作面，不少前兩周反彈力道較為強勁的個股，均已出現漲多回檔走勢，現階段的觀察重點在於，個股跌深急彈後，周線能否轉為多頭格局，唯有周線站穩月線，才有機會延續反彈局面。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

超眾（6230）表現最佳，股價領先突破，大股東持持續加碼。華擎（3515）表現最差，短線整理後仍有機會再攻。

盤勢預測：

台股持續壓縮整理，指數在月線附近震盪，萬點關卡宜聽看聽，3月13日空方缺口10,171點在即，13日回補75點，尚有10,246～10,359點缺口待補，2019年5月及8月頸線10,227點、10,180點亦具實質反壓，盤面類股輪流反彈。

近期搶反彈宜掌握類股輪動，可留意3月營收成長性高的族群，同時避開3月營收明顯衰退的個股，短線上勿追高殺低，反彈至中期均線位置建議先出場。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）