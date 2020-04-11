鐘崑禎︱超眾伺服器需求旺 世紀鋼離岸風電加持

台股上周反彈逾5％，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，短線進入3月13日的大量套牢區，本周可視為多空的轉折點，操作以業績股及落後補漲股為主；本周投資組合前兩大為超眾（6230）、世紀鋼（9958），再選聯鈞（3450）、大同（2371）與高力（8996）。

以價量結構觀察，自3月13日下跌至19日的過程中，每日的成交量皆遠高於月均量，而從8,523點開始反彈後，日均量卻明顯低於月平均水準，成交量不足，要收復3月13日的跳空缺口並不容易，若大盤遲遲未能站回10,171點，相對高點的獲利賣壓將陸續出籠，恐將回測9,800點下檔支撐。

此外，美國失業人口連續三周飆升，已達1,680萬人，4月的失業率恐達7～8％以上，但顯然美股對暴增的失業人口見怪不怪，認為透過量化寬鬆或紓困方案等刺激政策就可解決。

然而時間拖愈久，鈔票撒愈多，疫情結束後面臨的是更嚴重的貨幣貶值，影響層面將不僅是短線的經濟問題，而是整個美元區、歐元區的崩解，因此在經濟政策推升國際股市強彈的背後，投資人仍應特別留意貨幣貶值的後坐力。

類股方面，多家上市櫃公司第一季業績表現亮眼，以長期投資的角度，配息率穩健的個股容易吸引法人低檔布局，以業績面選股可朝三大方向，包括近六季本益比大於20倍、近六年配息率達八成以上、已公告配息的殖利率大於6％等。

操作方面，選股以本波反彈漲幅不足一成的落後補漲股，以及預期第一季優於自身產業的個股為主。