陳學進︱台康生技成立快篩聯盟 茂矽今年有望轉盈

台股上周成功重返萬點大關，倫元投顧分析師陳學進指出，大盤本周或將進入震盪整理格局，多方輪動以「跌深股」為主軸，因此對漲幅已高的個股在操作上應更加謹慎；本周投資組合前兩大為台康生技（6589）、茂矽（2342），再選入網家（8044）、熱映（3373）與訊芯-KY（6451）。

新冠肺炎疫情的危機尚未解除，大盤反彈至10,171～10,359點的空方缺口位置後，短線上確實有震盪整理的必要，因此對於漲幅已大、欠缺基本面加持的個股，此時不宜貿然追價，甚至逢高可伺機獲利了結出場。

然而台股受惠武漢解封、疫情趨緩、VIX恐慌指數連15日回落、美元指數回穩、美國十年債券殖利率止跌反彈、美國聯準會（Fed）再下猛藥、市場法人買盤陸續回籠等利多，下檔不論是10日均線約9,900點，或頸線約9,750點附近均具有強力支撐，故短線若有震盪投資人也無須過度擔心，見拉回尋求低接進場的看法不變。

個股方面，現階段個股若具備低基期、高殖利率及高成長等「一低二高」題材，操作風險相對較小，且未來上漲的空間也較大，盤面除生技股台康生技、電子商務業者網家、封測廠訊芯-KY、或矽晶圓業者環球晶、合晶、工業電腦業者樺漢等具備低基期轉機成長題材外，耳溫槍概念股熱映及半導體廠茂矽等個股也成功搭上產業主流趨勢列車，多頭格局不變下，預期本周仍有強彈續漲，再創新高的機會。