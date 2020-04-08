系統電醞釀反彈力道 防疫題材仍可期

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

系統電（5309）表現最佳，短線股價跌深，醞釀強彈力道。健亞（4130）表現最差， 惟防疫題材發酵，整理後仍可望再攻。

盤勢預測

台股延續反彈態勢，且面臨萬點關卡，操作建議聽看聽，尤其3月13日空方缺口10,171點在即，2019年5月及8月頸線10,227點、10,180點亦具實質反壓，指數在月線附近震盪機率高，短線彈至中期均線位置宜先出場，切勿追高殺低。

台股持續在季線下反覆打底，近期宜把握跌深股反彈節奏，弱勢股若反彈近壓力區可先出場，後續操作手腳要快、見好就收，近期建議著墨3月營收成長性高的個股，反觀3月營收明顯衰退者則應避開。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

紘康（6457）表現最佳，測溫微控制器（MCU）出貨暢旺，股價漲多後，8日出現小幅拉回，仍可留意逢回承接的機會。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，國際股市持續反彈，短線漲多後，指數隨時有回檔的可能，仍建議持有避險。

盤勢預測：

歐美地區新增與死亡病例放緩，美股7日早盤續彈，道瓊一度大漲逾900點。而沙國與俄羅斯雖試圖敲定減產協議，但市場仍擔心，減產幅度是否足夠阻止庫存增加，導致油價再度崩跌9％，道瓊也由紅翻黑，終場四大指數全數收小跌，但亞股8日並未明顯受美股影響，指數持續走高。

台股8日早盤直接開在萬點之上，隨即緩步衝高，而盤中道瓊電子盤由黑翻紅，更讓台股在行進間換手，成交量維持在1,700億元左右，指數收盤大漲141點，挑戰3月13日的向下跳空缺口。

台股自低檔反彈超過1,600點，指數已超越3月13日收盤10,128點，但4月7日融資餘額933億元，而3月13日融資餘額1,151億元，意即指數從10,128點跌到8,523點，如今又回到10,137點，指數位階相當，但融資卻減少218億元，顯示散戶本波參與度極低，反倒有利於指數緩步上攻。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

熱映（3373）表現最佳，體溫量測需求強勁，雖8日股價漲多拉回，但趨勢仍持續偏多下，後續再創新高的機會仍可期待，低接不追高的原則不變。

力旺（3529）表現最差，儘管近兩日股價未能放量上攻，但短中期均線轉揚升，加上法人偏多心態不變，預期後市仍有大漲機會。

盤勢預測：

台股8日開高走高，終場上漲141.08點，漲幅1.41％，收在10,137.47點，櫃買指數亦同步強彈，終場走揚2.56點，漲幅2.08％，以125.68點作收。三大法人方面，外資續買3.52億元，投信續買18.03億元，自營商轉賣6.93億元，外資於台指期貨市場上同步減碼4,458口多單，累計淨多單部位為41,765口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情的危機尚未完全解除，不過隨疫情趨緩，五大風險指標逐步降溫，市場獲得喘息機會，助於全球股市延續反彈行情，大盤後續不排除將朝季線或年線約11,000點關卡作挑戰。

五大風險指標方面包括VIX恐慌指數連14日回落，已達50以下，意味市場不安程度及隱含波動率漸趨緩，其次，美元指數自3月20日回穩後不再強升，顯見市場避險需求逐步降溫。

此外，國際油價回穩反彈，俄在內的主要產油國及美國若能達成減產協議，將能帶給金融市場穩定，以及美國債券殖利率未再創新低，顯見市場悲觀氣氛逐步改善，加上各國政府及央行救市計劃陸續加大力度、ETF贖回賣壓告一段落、市場法人買盤陸續回籠等，種種跡象都有利於台股震盪反彈行情的延續。

個股方面，大盤觸底反彈的過程中，不僅權值股震盪走高外，不論是國巨、華新科、奇力新、大毅、環球晶、中美晶、合晶、群聯、威剛、南亞科、旺宏、力旺、宏捷科、全新、穩懋、聯茂及台光電等個股也都接續輪動大漲，顯見市場人氣陸續歸隊後，就算反彈過程中出現震盪拉回，投資人也無須過度擔心，因為重點還是在個股表現。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

世紀鋼（9958）表現最佳，離岸風電利多持續發酵，在國家政策加持下，營運相對不受國際情勢影響，股價8日再度向上續攻，成功站上壓力區83元價位。

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，歐美疫情擴散、失業率上升等利空頻傳，美股底部還未確立前，仍有再跌風險，可當成反向避險標的。

盤勢預測：

美股7日雖開高走低，終場收黑，台股8日卻不受影響，逆勢上漲，終場漲幅達1.41％，但遭遇前方跳空缺口反壓，短線不容易直接上攻，加上成交量稍嫌不足，預計大盤短線將進入區間震盪格局。

類股方面，日本被動元件大廠TDK員工確診新冠肺炎，山形縣鶴岡工廠為了安全起見，已經暫時停工，國內大廠國巨、華新科轉單效應加上3月營收加持，8日股價雙雙漲停，帶動被動元件類股全面走揚。

操作方面，現階段大盤強彈仍屬於消息面的推升，整體格局尚未回穩，建議投資人如有獲利可逢高了結，待股價稍做修正再重新進場。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）