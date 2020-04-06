額溫槍MCU接單熱 松翰股價勁揚強攻漲停板

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

松翰（5471）表現最佳，新冠肺炎疫情未見趨緩跡象，額溫槍MCU（微控制器）出貨暢旺。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，台股連假後出現反彈，但4月8日的KD指標出現顯著拉回的機率高，逢高仍應持有避險。

盤勢預測：

在台灣清明連假期間，歐美股市回檔約3～4％，亞股則普遍小漲，原本6日亞股與台股應出現補跌，但因美國總統川普聲稱，國內數個疫情重災區的確診曲線似有平緩跡象，而疫情最嚴重的紐約州，5日因染疫而死亡的人數略低於前一天，為一周以來首度出現這樣的現象，使道瓊電子盤大漲逾800點，亦激勵台股6日上演反彈。

儘管川普說：「我們看到隧道盡頭的亮光。」不過，紐約州5日新增的死亡人數仍接近600人、新增確診人數則超過7,300例；西班牙單日增加確診逾6,000人，超越義大利成為全球確診人數第二高的國家；印度最大的貧民窟也傳出確診，疫情持續肆虐全球，沒有國家能置身事外，所以防疫相關個股，依然是盤面的焦點。

防疫概念股為本周布局首選，6日包含熱映、紘康與松翰都攻上漲停板，即可獲得驗證。展望後市，預期本周加權指數上漲空間有限，短線宜聚焦3月份營收亮眼的個股。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

優盛（4121）表現最佳，防疫題材發酵，股價表態上攻。健亞（4130）表現最差，擁防疫題材，整理後可望再攻。

盤勢預測

國際股市出現回穩跡象，加上國安基金穩盤奏效，台股處壓縮整理階段，指數在10日線至月線間橫盤，反覆打底及擴底中，盤面類股輪流反彈，反彈至中期均線位置建議先出場，短線上勿追高殺低。

台股持續在季線下反覆打底，近期搶反彈宜掌握類股輪動節奏，弱勢股反彈若接近壓力區可先出場，而3月營收成長性高的族群有機會率先反彈；反觀3月營收明顯衰退者則應避開。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

熱映（3373）表現最佳，體溫量測需求強勁，股價強勢上攻，後市只要量價不失控，且未出現爆量不漲，大漲再創新高的機會仍可期待。

力旺（3529）表現最差，雖股價6日呈量縮震盪整理，但短中期均線轉揚升，加上法人偏多心態不變，預期後市仍有大漲機會可期。

盤勢預測：

台股6日開高走高，終場上漲155.11點，漲幅1.61％，收在9,818.74點，櫃買指數同步強彈，終場走揚2.16點，漲幅1.82％，以120.76點作收。三大法人方面，外資轉買22.11億元，投信續買5.95億元，自營商轉買9.95億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,965口多單，累計淨多單部位為46,152口，心態轉趨謹慎中性偏多。

俗話說：「解鈴人還須繫鈴人」，因此面對這波由新冠肺炎所引發的世紀災難，市場若欲復甦回穩，仍須視疫情何時能夠緩解。

然而投資人也無須過度擔憂，畢竟全球股市都已嚴重超跌，就算後市還要往下修正，至少也都會有「右肩反彈逃命」的機會，況且各國政府及央行救市計劃持續加大力度，只要疫情沒有出現「不可控」的情況出現，震盪反彈的格局仍可望持續。

此外，隨沙俄僵局有望結束，國際油價於清明連假期間也已回穩，伴隨歐亞各國新增確診病例趨緩，美國標準普爾500波動率指數（VIX）連12日走跌，種種利多都有利於股市持續作價反彈向上。

個股方面，除防疫概念股熱映、紘康、毛寶、恆大及印刷電路板（PCB）廠金像電等維繫多頭走勢外，其它包括華擎、技嘉、微星、和碩、圓剛、圓展、勤誠、原相、正崴、嘉基、宏捷科、穩懋、環球晶等個股也都陸續突破月線反壓，強勢大漲。因此在大盤震盪反彈的過程中，只要選對趨勢、產業及股票、報酬表現仍可期待。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

世紀鋼（9958）表現最佳，離岸風電利多持續發酵，在國家政策加持下，營運相對不受國際情勢影響，後市偏多看待。

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，歐美疫情擴散、失業率上升等利空頻傳，美股底部還未確立前，仍有再跌風險。

盤勢預測：

美國總統川普在推特發表正面貼文，激勵道瓊電子盤6日上漲約3％，帶動整體亞股同步走強，台股終場走揚155.11點，持續向上挑戰月線反壓。

疫情擴大風險未除前，防疫概念股持續居於盤面主流，微控制器（MCU）廠紘康接獲急單約1,300萬顆，股價6日漲停鎖死至收盤，其餘個股包括熱映、松翰等股價也連袂走強。伺服器概念股華擎傳出4月蘇州廠將加開產能，股價終場也強勢攻上漲停價位。

操作方面，現階段眾多個股雖持續反彈，但整體格局仍較偏空，建議投資人應適度逢高分批獲利出場。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）