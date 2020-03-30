健亞法人湧進搶購 續波段新高點

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

健亞（4130）表現最佳，受惠奎寧概念股獲法人買盤積極湧入，30日股價續創波段新高後，預期只要量價不失控或守穩10日線不破，後市仍有望再創新高。

訊芯-KY（6451）表現最差，受惠5G應用爆發，需求增溫，營運持續看俏，股價30日低接買盤積極進駐下，開低走高，後市強彈大漲的機會可期。

盤勢預測：

台股30日開低走高，尾盤未能成功翻紅，終場下跌69.49點，跌幅0.72％，收在9,629.43點，櫃買指數表現則相對強勢，終場上漲0.21點，漲幅0.18％，以117.47點作收。

三大法人方面，外資轉賣48.51億元，投信轉賣1.50億元，自營商續賣26.34億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買進426口多單，累計淨多單部位為47,134口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前壓抑全球股市的主因仍在新冠肺炎疫情發展，目前歐美、中東、東南亞及東北亞等地持續淪陷，且絲毫未見舒緩跡象，可謂是「野火燒不盡，春風吹又生」，預計全球至少有33.81億人在家隔離，遍及至少78個國家及地區，約占世界人口的43％。

全球各國為防堵疫情快速傳播，陸續採取「封城鎖國」的策略，導致出現經濟大停擺等全球危機，因此整體疫情未獲控制前，操作策略上仍應審慎為之。

儘管如此，隨各國政府及央行救市計劃接續出籠後，台股第一階段初步反彈目標9,926點成功達陣，預期短線經過適當換手整理，第二階段將有望續朝13日空方缺口上緣作挑戰，雖本周在長假效應下或有拉回，但在10日均線附近可望又是低接買盤的機會。

個股方面，除奎寧概念股健亞、強生、旭富、南光等個股外，受惠遠距及筆電漲價題材，包括圓展及宏碁等個股股價也逐步走揚，其它包括被動元件廠國巨、華新科、矽晶圓廠環球晶、合晶、記憶體業者群聯、散熱模組廠雙鴻、IC載板業者欣興等個股，隨股價跌幅已深，短線上亦將有反彈機會，投資人逢低仍可留意。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

興能高（6558）表現最佳，短線股價跌深，反彈態勢有機會延續。基亞（3176）表現最差，股價處整理階段，蓄勢再攻。

盤勢預測：

台股於季線下反覆打底、10日線至月線間橫盤，並出現9,655～9,691點向下跳空缺口，部分弱勢股不破低視為觀察重點，盤面個股呈輪流反彈格局，近期宜把握跌深股的負乖離修正，惟反彈至壓力區則應先出場。

操作方面，後續搶反彈手腳要快，宜見好就收，建議可從2月營收成長性高的族群或個股下手；反觀2月營收明顯衰退者則須避開。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

博智（8155）表現最佳，伺服器需求強勁，激勵股價30日逆勢上漲，惟短線需留意160元附近有較大量套牢賣壓，在國際股市震盪期間，投資人切勿追高。

生達（1720）表現最差，短線遭遇前高賣壓，但在疫情尚未緩解前，皆有利股價續攻向上，短線持續偏多看待。

盤勢預測：

台股30日開低走高，大盤進入區間震盪格局，9,900點附近存有大量套牢賣壓，預期短線將在10,000點到9,400點間震盪整理，13日的賣壓消化的越乾淨，越有利大盤後續站穩萬點關卡。

類股方面，疫情持續延燒，宏碁受惠遠距商機發酵，以及實施23萬張庫藏股買回，30日終場強勢攻上漲停板，至於獲投信季底作帳題材的華擎及南電，也分別上漲9.87％、3.97％，以整體盤面觀察，傳產類股平均漲幅優於電子類股，在清明題材加持下，傳產類股後市仍可持續留意。

操作方面，歐美疫情持續升溫，不確定因素提高，預期在清明連假前將有較大賣壓出籠，本周操作須謹慎保守。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

健亞（4130）表現最佳，法國與中國陸續傳出，奎寧搭配日舒抗生素具療效，健亞為奎寧類中的羥氯奎（HCQ）相關廠商，大股東低檔積極回補，走勢強勁。

元大S&P500反1（00648R）表現最差，美股電子盤30日由黑翻紅，元大S&P500反1開高走低收黑，惟美股已反彈4,000點，短線有拉回壓力，後勢仍有表現機會。

盤勢預測：

美國27日通過2兆美元史上最大規模的激勵方案，但由於疫情延燒速度加快，美國成為全球確診人數最多的國家，拖累道瓊指數大跌915點，也連帶影響亞股30日普遍開低。台股30日開低後一度重挫逾280點，然隨後特定買盤介入權值股，使跌幅緩步收斂，終場下跌69.49點。

目前全球確診數已超過72萬人，死亡高達3.3萬人，病毒無差別的攻擊性，亦使世界各國的高官、名人紛紛染病，陸續有更多國家祭出封省、甚至封國的措施，且解禁時間也持續往後推延，對全球經濟活動的影響甚鉅，因此勿對已自低點反彈超過16％的台股，有過度樂觀的期待。

30日為首季的倒數第二個交易日，也是投信衝刺績效的關鍵時刻，法人認養股表現維持強勢，純屬意料之中，然31日為季底的最後一個交易日，將面臨法人作帳與結帳的震盪，而4月1日法人作帳已告段落，再加上清明4天連假在即，持股比重高的投資人，建議逢高減碼，拉高現金比重。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）