家登強彈 為台積電擴大資本支出受惠股

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

家登（3680）表現最佳，台積電擴大資本支出受惠股，去年每股盈餘（EPS）3.25元，年增逾10倍，創歷史新高，短線股價跌深出現強彈。

優群（3217）表現最差，3月以來，外資及投信買超逾萬張，是法人買超比重名列前茅的個股。近日跌深反彈股走勢較強，優群表現反倒不如跌深股，但法人籌碼未明顯鬆動，仍可逢低承接。

盤勢預測：

美國參議院通過2兆美元史上規模最大的緊急振興方案，並送交眾議院表決。美股25日在議會達成共識後已領先反應，道瓊指數一度大漲1,300點，但漲幅尾盤快速收斂，終場僅上漲495點，那斯達克及費半指數雙雙翻黑。而道瓊電子盤目前也下跌逾300點。

觀察台股KD指標，K值26日來到49.25，雖未突破50的多空強弱關卡，但已比前波3月6日的K值高點44.21還要高，下跌的慣性已然改變，由於KD指標已扣抵過高檔，所以即使27日指數暴跌500點，K值仍會持續往上，27日一開盤K值就會突破60，顯示這波的強度超越前一波，這對大盤未來築底打第二隻腳是相當有幫助的。

台股短線出現跌深後的強彈，短線跌深負乖離偏大且法人逢低承接的個股，果然紛紛出現強勁走勢。

台股短線大漲1,213點，反彈幅度亦高達14.2％，許多個股已反彈超過三成、甚至四成，不但面臨獲利了結的賣壓，還有上檔的套牢賣壓，短線漲幅大的個股，切勿見紅追價。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

力旺（3529）表現最佳，股價已跌深，具反彈動能。台勝科（3532）表現最差，整理後仍有機會再攻。

盤勢預測：

國安基金穩盤奏效，台股三日不創新低後展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。

近期搶反彈宜掌握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，且後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

欣興（3037）表現最佳，5G等應用發展持續帶動ABF載板需求暢旺，隨股價已嚴重超跌，短線在低接買盤進場承接後，不排除後續將有上攻月線或季線的機會。

富邦NASDAQ正2（00670L）表現最差，過度恐慌殺過頭，負乖離率嚴重過大，隨時都有跌深反彈行情可期，加上政策面強力偏多支持，挑戰月線或季線的機會可期。

盤勢預測：

台股26日開高走高，終場上漲91.61點，漲幅0.95％，收在9,736.36點，櫃買指數同步強彈，終場大漲1.93點，漲幅達1.67％，以117.36點作收。

三大法人方面，外資轉買86.01億元，投信續買5.01億元，自營商續賣13.15億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼2,787口多單，累計淨多單部位為45,846口，心態轉趨謹慎中性偏多。

新冠肺炎引發全球封城、消費及生產停滯、企業倒閉、減薪裁員等經濟危機，然全球股市歷經恐慌殺盤後，短線有望上演報復性反彈行情，加上各國政府及央行大撒銀彈救市，繼美國聯準會(Fed)後，美國參議院25日順利通過2兆美元的振興方案，以減輕疫情對於金融市場所造成的衝擊與傷害。

包括歐洲及東南亞國家同步跟進外，國安基金也於19日宣布展開護盤動作，果然台股自8,532點觸底反彈後，一路反彈至26日的9,739點，短短6個交易日大漲1,207點。

儘管大盤短線不排除仍有震盪，但政策面偏多不變、外資賣壓逐步減輕及業內大戶買盤陸續回籠下，預期後市將可望挑戰月線或13日的跳空缺口。

個股方面，大盤在修復行情的過程中，第一階段將由跌深股進行齊頭式反彈，不論被動元件、矽晶圓、記憶體、IC設計、光學鏡頭、功率放大器（PA）、散熱模組、工業電腦、蘋概股、台積電概念股及其它類股，幾乎高達九成以上的股票均有跌深反彈的機會，至於進入第二階段後，預估將剩被錯殺的業績成長股有望收漲。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，馬菲陸續鎖國後，可望帶動整體報價走揚，加上公司主要產能集中大陸及台灣，有望成為最大受惠者，股價基期偏低下，上漲空間相對可期。

街口S&P布蘭特原油（00715L）表現最差，各產油國紛紛祭出新措施穩定油價，目前油價已在歷史相對低點，中線看好油價可望回溫。

盤勢預測：

美國國會通過2兆美元振興方案，台股26日終場再漲91.61點，但以價量結構觀察，大盤及台積電等權值股短線均已進入13日的大量套牢區，預期短線震盪將加劇，但加權指數若能在9,900點上下有效的消化套牢賣壓，將有助於大盤後續站穩萬點關卡，否則就算站回萬一也難以持續。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）