外資力挺 玉晶光成本波反彈的指標股！

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

玉晶光（3406）表現最佳，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，美系外資力挺維持目標價670元，是本波反彈的指標股。

優群（3217）表現最差，3月以來，外資及投信買超逾萬張，是法人買超比重名列前茅的個股。近日跌深反彈股走勢較強，優群挾籌碼佳優勢，本波跌幅不大，25日反倒出現補跌，須留意法人籌碼變化。

盤勢預測：

美股道瓊24日大漲2,112點，漲幅超過11％，創1933年以來單日最大漲幅，台積電ADR大漲7.98％，25日領軍台股開高走高，指數盤中一度漲逾400點至9,722點，收盤上漲359.13點，以9,644.75點作收，而亞股25日也連續第二天出現強彈。

美國聯邦參議員與川普政府已就大規模經濟激勵法案達成協議，而這項規模2兆美元的方案，目的在於緩解新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊。美股期貨電子盤由黑翻紅上漲逾500點，歐股也持續24日的漲勢，惟需留意短線利多出盡的風險。

操作方面，最佳搶反彈進場點當然是23日回檔的時候，受到國際股市反彈的激勵，加上各國刺激方案的推動，台股近二日都出現強彈走勢，然指數距離23日低點已達972點，建議勿逢利多追價，宜待強勢股拉回時再進場承接。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

力旺（3529）表現最佳，短線股價跌深，具有反彈契機。台勝科（3532）表現最差，整理後仍可望再攻。

盤勢預測：

國安基金穩盤效應發酵，台股三日不創新低，初步止跌訊號浮現，同時指數也展開反彈，大盤站回5日線及10日線，且出現9,029～9,083點及9,415～9,426點的向上跳空缺口。

近期操作宜把握跌深股的負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點，後續搶反彈手腳要快、見好就收，可留意2月營收成長性高的族群；反之，2月營收呈現明顯衰退者則應避開。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

欣興（3037）表現最佳，5G等應用發展持續帶動ABF載板需求暢旺，隨股價已嚴重超跌，短線出現報復性反彈後，不排除將有續攻月線或季線的機會。

元大S＆P500正2（00647L）表現最差，過度恐慌殺過頭，負乖離率嚴重過大，隨時都有跌深反彈行情可期，加上政策面強力偏多支持，收復月線或季線的機會可期。

盤勢預測：

台股25日開高走高，終場大漲359.13點，漲幅3.87％，收在9,644.75點，櫃買指數同步強彈，終場上漲4.27點，漲幅3.84％，以115.43點作收。

三大法人方面，外資轉賣22.94億元，投信續買13.28億元，自營商續賣21.4億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼6,073口多單，累計淨多單部位為46,822口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球經濟恢復速度及股市反彈力道仍取決於政策面、貨幣面及疫情發展情況，因在新冠肺炎疫情趨緩之前，各國政府的封城管制與關閉邊境等措施恐將延續，這將導致全球經濟陷入大停擺，其所帶來的殺傷力可能更勝2008年金融海嘯時期，投資人不可不慎。

儘管如此，加權指數從12,197點拉回至8,523點為止，已足足大跌3,674點，加上市場籌碼逐步穩定、負乖離率過大、恐慌指數（VIX）停止飆漲及各國救市計畫等種種利多，就算未來還要再往下修正，也必將先有報復性反彈走勢出現。

展望後市，大盤歷經震盪換手整理過後，接續可望朝月線或10,500點關卡作挑戰，盤面上無論是台積電、國巨、華新科、環球晶、中美晶、大立光、玉晶光、台郡、群聯、威剛、宏捷科、穩懋及全新等績優股皆已具備跌深反彈的好機會，投資人可多加把握。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，馬菲陸續鎖國後，可望帶動整體報價走揚，加上公司主要產能集中大陸及台灣，有望成為最大受惠者，股價基期偏低下，上漲空間相對可期。

街口S&P布蘭特原油（00715L）表現最差，各產油國紛紛祭出新措施穩定油價，目前油價在相對低點，中線看好油價回溫。

盤勢預測：

台股25日續漲359.13點後，近4個交易日已反彈逾千點，隨大盤即將進入13日的大量套牢區，預計原本的強彈走勢將轉為震盪格局，以價量結構觀察，大盤欲轉多頭，仍需適度的拉回修正，才有望打出紮實的底部。

操作方面，搶反彈仍有風險，建議投資人可以縮短操作週期，有賺就獲利了結，現金部位保持五成以上，以降低整體國際風險。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）