玉晶光去年每股獲利創新高 股價強勢飆漲

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

玉晶光（3406）表現最佳，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，美系外資力挺，維持目標價670元，24日股價飆漲攻堅漲停，為反彈股的指標。

優群（3217）表現最差，3月以來，外資及投信買超逾萬張，是法人買超比重名列前茅的個股，也正由於短線跌幅小，漲幅反倒相對落後。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）23日宣布第二波寬鬆行動，無上限購入美國公債及抵押貸款債券，激勵美股期指急速翻紅，惟由於國會並未通過川普的刺激方案，道瓊指數收跌582點。

不過，盤後電子盤上漲逾700點，且亞股因昨日已提前反映美股電子盤的熔斷，24日亞股出現強彈，台股也一度大漲逾500點，跌深反彈股走勢尤其強勁。

台股24日越過上周五的高點，創下反彈新高，距離上周四的低點8,523點，已上漲762點。19日幾乎是所有利空的總爆發，上市櫃企業高達731檔以跌停作收，恐慌情緒達到極致；20日則有超過200檔收在漲停價；24日雖然指數大漲，但上市櫃漲停僅91檔。

而本周投組中的6檔持股，玉晶光、家登與愛普24日全都攻上漲停板並鎖住，與20日只要跌深就強彈的狀況不同，有基本面的優勢與籌碼面的助攻，在未來的反彈行情中可持續追蹤，若逢國際股市回檔，反倒是強股逢回進場的機會。

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中鴻（2014）表現最佳，短線股價跌深，具有反彈契機。台勝科（3532）表現最差，整理後仍有機會再攻。

盤勢預測：

國安基金穩盤效應發酵，台股出現三日不創新低訊號，指數24日站回5日線，留有9,029～9,083點的向上跳空缺口，類股輪流反彈，呈現反覆測底，近期搶反彈宜掌握跌深股負乖離修正，部分弱勢股不破低為觀察重點。

操作方面，後續搶反彈手腳要快，建議見好就收，而2月營收成長性高的族群可望率先反彈；反之，2月營收呈現明顯衰退族群則宜避開。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，馬來西亞、菲律賓陸續鎖國，進一步帶動被動元件報價提升，公司主產能皆在大陸及台灣，有望成為最大受惠者。

街口S&P布蘭特原油（00715L）表現最差，各產油國紛紛祭出新措施穩定油價，目前油價在相對低點，中線看好油價回溫。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）23日推出無上限量化寬鬆（QE）措施，帶動亞股24日全面反彈，台股終場大漲395點，一舉站上十年線，但目前仍屬跌深後的反彈，以歷史經驗觀察，沒有任何一次大跌後會直接出現V型反轉，通常在築底的過程還會出現末跌段，也就是所謂的第二隻腳。

因此現階段投資人如欲搶短線反彈，建議以「再跌空間有限」的個股為優先考量，畢竟不管實施任何政策，最終股市回穩的關鍵還是在疫情的緩解，加上搶反彈本身風險偏高，因此仍需考量到後續可能的系統性風險。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

神盾（6462）表現最佳，客戶新機種拉貨，第二季營運可望優於第一季，隨股價已嚴重超跌，預期短線將有報復性反彈上攻月線或季線的機會。

國泰美股道瓊正2（00852L）表現最差，美股道瓊指數短線已嚴重超跌、負乖離過大，加上美國聯準會（Fed）再祭重手，實施無上限量化寬鬆（QE），以及美道瓊期貨電子盤大漲，後市報復性反彈可期。

盤勢預測：

台股24日開高走高，終場上漲395.59點，漲幅4.45％，收在9,285.62點，櫃買指數同步收紅，終場走揚4.7點，漲幅4.41％，以111.16點作收。

三大法人方面，外資轉買52.58億元，投信轉買1.16億元，自營商續賣21.39億元，惟外資於台指期貨市場上減碼4,300口多單，累計淨多單部位為51,075口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股23日受美國新救市計劃未能取得共識、以及美道瓊期貨電子盤再度觸及跌停拖累下殺拉回，然截至23日止，大盤整體融資餘額水位已大幅驟降至913億元，達20年以來歷史低檔，預期籌碼面將可望逐步穩定。

此外，隨負乖離率過大、技術指標進入超賣區、以及短線嚴重超跌，台股就算繼續向下修正，短線上也將先有反彈走勢，以消化負乖離過大情形，加上各國政府及央行陸續祭出救市計劃，尤美國聯準會（Fed）23日更是宣布將無上限購入美國公債和抵押貸款證券，宣誓強烈救市的決心。

大盤23日成交量終於縮減，恐慌指數（VIX）連三日也未再續創新高，此情況利於台股的報復性反彈行情，惟24日的反彈行情應視為V轉或擴底，則要以歐美疫情的發展或新藥、疫苗的進度而定，不過既然慣性已改變，預計初步反彈先看9,500點，再看10,500點。

個股方面，現階段股票都已物超所值，無論是晶圓代工龍頭台積電、IC設計廠聯發科、被動元件業者國巨、華新科、矽晶圓廠環球晶、中美晶、合晶、蘋概股大立光、玉晶光、台郡、記憶體業者群聯、威剛、功率放大器（PA）業者宏捷科、穩懋、全新、IC載板廠欣興、指紋辨識系統廠神盾等跌深績優股，均有跌深反彈的機會，投資人可針對嚴重超跌的績優個股，進行短線價差操作。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）