股價暴跌後再起 力旺反彈勁揚

◎啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

力旺（3529）表現最佳，股價已跌深，具反彈契機。優群（3217）表現最差，短線整理後仍可望再攻。

盤勢預測：

國安基金穩盤奏效，台股輪流反彈、反覆測底，低點未破8,523點，惟車用及部分個股仍持續破底，近期搶反彈宜掌握跌深股負乖離修正，可靜待盤勢稍止穩再積極操作，部分弱勢股不破低為觀察重點。

台股後續操作搶反彈手腳要快、見好就收，若出現觸底訊號再選反彈主流操作即可，宜留意2月營收成長性高的族群，一旦盤勢回穩，可望率先反彈；反之，2月營收呈明顯衰退的族群則應避開。

◎永誠國際投顧分析師李忠興

投組表現：

玉晶光（3406）表現最佳，去年每股獲利24.79元，創下歷史新高，2月受疫情影響，單月每股獲利仍達1.17元，外資逢低進場布局，其中美系外資力挺，維持目標價670元，若逢美股走弱而股價拉回，仍可留意進場機會。

愛普（6531）表現最差，技術面23日低點73.5元為支撐位置，受惠5G需求與記憶體回溫，且傳出接獲真無線藍牙耳機訂單，但後續若受籌碼或國際盤影響而跌破，仍建議執行停損，抽回資金。

盤勢預測：

美股20日再度開高走低下跌913點，且美國參議院否決刺激經濟計劃，隨著美國進入緊急狀態的州數持續上升，美股電子盤大跌，再次觸及熔斷，台股指數23日受國際盤拖累，9,000點整數關卡與10年線均失守，收盤下跌344.06點。

面對即將公布的各國經濟數據，投資人無不戒慎恐懼，尤其才進入疫情爆發期的歐美地區，衰退幅度可能會令人跌破眼鏡，但美股道瓊指數周線大跌17.3％，四大指數都創下2008年金融海嘯以來最糟單周表現，市場已提前反映首季甚至第二季的需求不振。

就籌碼面而言，台股19日集中市場的融資維持率剩下122.45億元，幾乎有使用融資的投資者都面臨追繳的命運，單日融資也爆減118億元，在融資籌碼主動離場或被迫退場之後，籌碼得到歸宿，反倒有利短線的反彈行情。

針對搶反彈標的，可選擇短線跌幅超過40％、負乖離率過大、法人逢低承接並套牢者，尤其法人近期加碼比重高的個股，為搶反彈的首選。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

國巨（2327）表現最佳，隨稼動率逐漸提升，加上基期偏低，有望吸引法人資金，甚至國安基金轉入，後市持續偏多看待。

富邦NASDAQ正2（00670L）表現最差，歐美疫情持續擴散，恐慌情緒居高不下，短線須待疫情緩和才有望逐步止穩。

盤勢預測：

台股23日逐筆交易正式啟用，但受國際股市影響跳空開低，終場再度跌破十年線，此線不管在技術面或心理面都是重要防守關卡，以過往經驗觀察，只要跌破十年線，都有高機率出現「對稱跌幅」，因此後續重點仍在十年線能否盡快收復。

操作方面，現階段如欲逢低布局甚至搶反彈，可朝大型權值股及近期有實施庫藏股的公司下去挑選，這兩大方向都有望成為國安基金優先轉入的對象。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

神盾（6462）表現最佳，客戶新機種拉貨，第二季營運可望優於第一季，加上股價已嚴重超跌，報復性反彈可期，初步先上看月線或季線。

國泰美股道瓊正2（00852L）表現最差，23日下殺拉回，主因除美國新救市計劃尚無共識外，美股道瓊期貨電子盤也再度觸及熔斷機制，惟股價目前已嚴重超跌，預期後市將出現報復性反彈。

盤勢預測：

台股23日開低下殺，終場下跌344.06點，跌幅3.73％，收在8,890.03點，櫃買指數亦同步收黑，終場走跌3.07點，跌幅2.8％，以106.46點作收。

三大法人方面，外資續賣158.56億元，投信轉賣0.76億元，自營商續賣50.39億元，惟外資於台指期貨市場上則加碼買回5,710口多單，累計淨多單部位為55,376口，心態呈現相對謹慎保守。

新冠肺炎疫情持續肆虐歐美地區且絲毫未見舒緩跡象，不但歐美各國封城、禁足令不絕於耳，美國新救市計劃也未能取得共識，導致美股道瓊期貨電子盤23日再度觸發熔斷機制，加上原油價格表現疲弱，使得台股23日持續籠罩在惶恐情緒當中。

然而在大盤壓回的過程中，卻浮現國安基金護盤及法人低接買盤的影子，除台積電盤中力守252元低點不再續跌外，其它包括聯發科、瑞昱、力旺、玉晶光、聯亞、宏捷科、全新、穩懋、泰碩、超眾、欣興、同亨、佰鴻、環球晶及旭富等個股股價表現同樣強勢，顯見股價跌破價值後，相對容易吸引市場買盤進場承接。

此外，上市公司融資餘額水位已達歷史低檔，10日線、月線及季線負乖離率也嚴重過大，加上KD或RSI等技術指標亦進入超賣區，顯示台股已具備報復性反彈的基礎，至於何時展開全面總攻擊則要視歐美疫情發展而定，只要疫情趨緩或新藥出爐，就是報復性反彈起攻之時。

新冠肺炎新藥方面，法國馬賽大學感染研究中心臨床報告顯示，同時使用「奎寧」和「日舒」第5天後，將能100％清除病毒，法國政府已啟動30萬人規模的臨床實驗，美國食品暨藥物管理局（FDA）同步跟進研究，若能實現預防效果，屆時就是人類吹起反攻號角的時刻，不過在空頭市場未作改變前，操作上仍建議採取高出低進的價差操作。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）