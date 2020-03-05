優群受惠五大產品線 利多持續發酵

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

優群（3217）表現最佳，受惠五大產品線同步成長，利多持續發酵，單週漲幅逾25％，短線乖離過大，加上代表短線的自營商已開始獲利出場，此時追價需留意回檔風險。

元大S＆P黃金正2（00708L）表現最差，美國聯準會（Fed）確定降息兩碼後，4日跳空上漲5％，5日小幅拉回，短線上不建議再買進。

盤勢預測：

台股5日強彈122點，終場站上半年線，惟11,600點位置仍存有大量套牢賣壓，短線要衝破並不容易，預計指數站穩半年線後，將於11,600點上下進行橫盤整理。

類股方面，記憶體廠宇瞻法說會釋出第二季記憶體價格續漲消息，且第三季有望供不應求，帶動廣穎、威剛5日同步走揚，而銅箔基板（CCL）族群，5日雖未出現明顯漲幅，但多已打底完成，後續可多加留意。

操作方面，台股本周短線急拉後，勢必需要稍作賣壓的調節，才有望往12,000點上攻，因此持股應適度逢高獲利了結，現階段並不適合抱太長的波段。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

凡甲（3526）表現最佳，獲利表現優異，本益比低且殖利率高，資金行情來臨，有利於波段走勢。群光（2385）表現最差，短線賣壓較重，然高殖利率是未來上漲的動能。

盤勢預測：

新冠肺炎疫情衝擊市場經濟表現，但疫情總會結束，行情還會再啟動，只要掌握住未來的主流方向，台股仍有相當大的表現空間。

短線需留意2月份營收公布狀況，受到中國復工延後影響，營收出現衰退已是既定的事實，待最後的利空測底後，股價才算是真正落底。

隨著加權指數來到月線反壓區，調節性賣壓出籠難免，短線操作不宜用追價的方式，而是待回檔之際逢低布局。目前5G主流趨勢不變，與基礎建設有關的族群為首波受惠廠商，預計會延續長達二年的時間，緊接著才是5G智慧型手機，而手機天線規格將產生改變，相關廠商業績亦可期。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

倉和（6538）表現最佳，擁營運轉機題材，維持多頭趨勢，儘管股價創下348.5元新高後，呈現高檔震盪整理的走勢，但近兩日量縮止穩收紅K棒後，預期後續只要量價不失控，配合公司及法人心態偏多不變，續漲再創新高的機會可期。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，現階段最大的危機已過，台股可望否極泰來，避險需求降溫下，短線若有反彈，逢高可順勢了結。

盤勢預測：

台股5日開高走高，終場上漲122.47點，漲幅1.08％，收在11,514.82點，櫃買指數表現更加強勢，終場上漲2.5點，漲幅1.75％，以145.18點作收。

三大法人方面，外資續買9.66億元，投信續買14.61億元，自營商轉買7.72億元，外資於台指期貨市場上持續加碼2,762口多單，累計淨多單部位為29,764口，心態呈現相對謹慎保守。

台股本周強彈後慢慢接近月線關卡，短線恐遇阻力，但後續若有拉回，反而是進場的好機會，主要原因有三。其一，以美股角度，四大指數於2日觸底止穩後，皆出現強勁的反彈行情，顯見最壞的狀況已過，市場信心將可望逐步恢復。

其二，大陸確診病例快速降溫，疫情逐步獲得有效控制，供應鏈廠商有序復工、提高生產效率，市場最為擔心的斷鏈及缺料問題都將可望獲得解決。其三，全球央行及政府為因應新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，積極展開護盤動作，除美國聯準會（Fed）緊急調降二碼利率外，澳洲央行、馬來西亞央行也同步降息，將有利於全球資金行情再起。

操作方面，若等疫情好轉，甚至完全解除後才進場布局，多數績優股早就飆翻天，既然最大的危機已過，短線若有拉回，逢低都是低接進場的好機會，只要選對趨勢、產業及個股，後市獲利可期。

◎華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

元大滬深300正2（00637L）表現最佳，5日漲1元、收17.97元，60日線支撐位於17.9元，KD指標在57繼續往上轉強。本周四上漲增量，終場收長紅，周五有機會補量延續漲勢。

亞光（3019）表現最差，5日漲0.9元、收84.6元，5日線支撐落在83.5元，KD指標在35.5繼續橫盤中。本周四小漲未增量，終場收十字棒，周五若能補量則易啟動攻勢。

盤勢預測：

美國總統初選由拜登勝出，美股大幅上漲慶賀，道瓊指數大漲1,173點、收在27,090點，費半指數亦勁揚4.94％，帶動亞股5日普遍走高，其中陸股尤為強勢，下午盤的上證指數彈升1.88％，短線站上關鍵的3,019點，中線趨勢轉強，建議續抱陸股，來回操作賺取價差。

台股5日強彈122點、收在11,514點，成交量1,440億元，留有量增紅棒，盤面電子股表現不俗，蘋概三王全面收在當日相對高點，散熱模組及發光二極體（LED）明顯出現拉抬走勢，矽晶圓也重啟攻勢。

整體而言，台股上市大漲、上櫃大跌，以及陸股大漲，台股多頭行情啟動，加權指數表態上攻，短線許多跌深股都有表現的機會，宜耐心抱住等待反攻號角響起。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）