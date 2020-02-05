宅經濟持續發酵！華擎可望帶出新一輪漲勢

◎ 聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

華擎（3515）表現最佳，新型冠狀肺炎尚未有效緩解，宅經濟持續發酵，5日強勢站上百元價位，若7日以前能守穩100元關卡，下周可望再帶出新一輪漲勢。

瑞昱（2379）表現最差，短線受武漢肺炎干擾，蘋果關鍵供應商面臨嚴重的缺工問題，連帶拖累真無線藍芽耳機（TWS）整體需求，但以中長線展望來看，全年營收仍可期待。

盤勢預測：

台股5日反彈遭遇11,600點附近大量套牢賣壓，終場漲幅收斂，就價量結構觀察，大盤短線較難一舉站上11,600點，加上肺炎疫情雖逐步得到控制，但並未完全排除，預期加權指數將在11,500點上下進行區間震盪。

類股方面，本周被錯殺的股票紛紛出現補漲，自動光學檢測廠牧德受惠5G需求及1月營收月增近5成，5日股價大漲逾9％，至於南亞科、宏捷科1月營收也雙雙優於預期，帶動整體功率放大器（PA）業者與記憶體族群聯袂上漲，反觀防疫概念股5日出現明顯漲跌紛歧，毛寶、花仙子遭受重挫。

操作方面，大盤逐步止穩，但整體格局並未轉多，跌深個股搶短線反彈，獲利有限且風險較高，因此建議投資人現階段操作，應以短線回檔並未改變原有多頭格局的個股為主，同時以11,600點作為大盤多空的分水嶺。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

廣穎（4973）表現最佳，去年12月及第四季營收雙創去年高點，產業前景持續看旺，加上法人心態偏多，5日股價持續強勢上漲，續創波段新高。

瑞祺電（6416）表現最差，去年12月、第四季及全年營收三創新高，加上母公司樺漢加持，以及接獲多個營運技術（OT）訂單，業績成長可期，儘管5日股價再度震盪拉回，但趨勢正向及法人籌碼偏多下，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

盤勢預測：

台股5日開高震盪，終場上漲17.7點，漲幅0.15％，收在11,573.62點，櫃買指數同步收紅，終場上揚0.5點，漲幅0.35％，以142.39點作收。

三大法人方面，外資續賣5.39億元，投信續買0.14億元，自營商續賣42.64億元，惟外資於台指期貨市場持續加碼買進772口多單，累計淨多單部位為34,680口，心態呈現謹慎保守。

武漢肺炎疫情嚴重影響人類正常的生活作息與全球經濟發展，甚至造成全球股市出現恐慌性暴跌，然根據過往經驗，每當市場出現非理性下殺後，一旦利空逐步淡化，通常不用太久的時間，大盤將會再度大漲上來，相信未來也不例外。

台股3日再探11,138點低點後，近日由權王台積電回穩領頭，激勵大盤強勁反彈，印刷電路板（PCB）廠泰鼎-KY、板卡廠華擎、高速介面控制晶片廠祥碩、設備股牧德及矽晶圓龍頭環球晶等個股均同步勁揚外，具轉單效應的被動元件族群國巨、華新科、禾伸堂、大毅、記憶體族群威剛、群聯、愛普、廣穎、面板雙虎友達及群創也接續大漲。

此外，功率放大器（PA）業者宏捷科、穩懋、銅箔基板廠台光電、玻纖布廠建榮、光學股新鉅科、微機電概念股旺玖、LED廠光鋐及美容美體產品佐登-KY、麗豐-KY等跌深股5日也陸續出現反彈行情。

台股下檔在半年線或11,138點附近具強力支撐外，體質佳、前景旺、具未來性的績優股是未來可持續留意的重點。因此面對利空震盪築底的過程，不對的股票要懂得在反彈找賣點，對的股票則要懂得在拉回找買點，做好紀律化操作，短線疫情利空倒也不必過度擔心。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

光磊（2340）表現最佳，5日漲0.1元、收22.55元，10日線壓力位於23.5元，KD指標在38試圖止穩。本周三增量收小黑，周四若漲則轉為強勢格局。

景碩（3189）表現最差，5日跌0.55元、收46.65元，10日線壓力位於48.2元，KD指標在44.5試圖止穩。本周三縮量收小黑，周四必須擺脫弱勢架構才安全。

盤勢預測：

美股4日大漲，道瓊指數上漲407點、收在28,807點，費半指數大漲3.12％，持續設法往上挑戰高點。亞洲股市當中，陸股5日震盪走揚，下午盤後上證指數上漲近1％，陸股3日大跌後連續二日微幅反彈。陸方採取寬鬆貨幣政策，加上限空令禁止融券，市場認為有可能會降準，陸股5日明顯反彈可惜無量，6日、7日將是陸股反彈能否延續的關鍵。

台股5日上半場受到記憶體、矽晶圓、跌深的被動元件反彈帶動而小漲，可惜尾盤壓回，終場指數僅小漲17點、收在11,573點，成交量1,575億元，留有量縮小黑K棒，而上櫃亦開高走低，收量增小紅K棒。台股防疫股及生技股持續有回檔的標的，疫情利多短線用畢。

綜觀盤面，生技醫療、半導體、貿易百貨及金融保險漲較多，然因被動元件尾盤下殺而使漲點收斂，散熱模組與印刷電路板走勢亦不強。整體而言，5日有不少股票殺尾盤，顯見資金已有汰弱留強的換股動作。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

環球晶（6488）表現最佳，本益比（PE）低，股價仍相對便宜。元大滬深300反1（00638R）表現最差，陸股反彈，短線避險空單回檔。

盤勢預測：

美國那斯達克指數領先全球重要市場率先創下歷史新高紀錄，代表美國資金對於科技類股仍深具信心，短線武漢肺炎並不會導致斷鏈狀況，一旦利空消除後，也會反應該有的價值。

台股2月3日最大利空是陸股開市的重挫，未來將觀察2月10日科技業陸續復工後的狀況，只要復工情況未見失控，甚至開工日期再往後延，屆時基本面優異的跌深股將是率先反彈的族群。

5G相關族群是今年最大的主流方向，而5G可再細分為基地台、網通設備、高速運算等的首階段建置期，相關工程與需求仍存，中華電信預估7月將進入商轉，台灣大哥大與遠傳則在第三季開始商轉，而這些建置需求會在第一季和第二季出現。

5G商轉後會帶動高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）發展，美國高科技股谷哥、蘋果、亞馬遜等都有建置資料中心的計畫，一旦5G正式商轉後，也能夠快速進入實際應用階段。由於中國產能短期受阻，更有利於台廠後續接單。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）