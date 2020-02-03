LCD大廠停產+折疊機熱潮 群創股價帶量大漲

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

群創（3481）表現最佳，受惠折疊機熱潮與國際大廠紛紛停產液晶（LCD）面板，加上武漢疫情可望帶來轉單利益，3日在市場買盤推升下，股價帶量大漲。

瑞祺電（6416）表現最差，去年12月、第四季及全年營收三創新高，加上母公司樺漢加持，以及接獲多個營運技術（OT）訂單，業績成長可期，儘管3日股價呈現震盪整理，但趨勢正向及法人籌碼偏多下，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

盤勢預測：

台股3日開低震盪，終場下跌140.18點，跌幅1.22％，收在11,354.92點，櫃買指數亦同步收黑，終場走跌2.71點，跌幅1.91％，以139.06點作收。

三大法人方面，外資轉買12.16億元，投信轉買6.39億元，自營商續賣14.1億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買回1,669口多單，累計淨多單部位為32,348口，心態呈現謹慎保守。

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，截至3日12點20分止，累計確診病例已達17,390例，死亡人數達362人，雖死亡率遠低於2003年SARS時期，然傳染速度卻更加快速，導致市場人心惶惶。

大陸為有效控制疫情擴散，不得不採取封城、延後開工、推遲開學等措施，同時全球政府為防堵疫情，同樣封閉來自大陸的航班、船運等人員進入。新型冠狀病毒已嚴重影響人類正常活動及全球經濟發展，也對全球股市帶來巨大的衝擊。

全球首季經濟因武漢肺炎干擾，整體表現恐不如預期，然疫情後續若順利獲得控制後，遞延的消費與企業生產，可望為下一季經濟帶來大幅反彈，加上過去SARS經驗，待大盤非理性恐慌下殺過後，台股便迅速回漲，因此投資人無需過度擔憂。

操作方面，受創的產業或公司若遇反彈時，宜逢高儘速避開，包括旅遊業、觀光飯店、餐飲業、航空業、美容業及部份在中國湖北設有工廠的台資企業，反觀受惠的產業或個股，若有壓回則可逢低撿便宜，包括口罩廠、清潔殺菌業者、耳溫槍業者等。

此外，面板股友達、記憶體業者威剛、群聯、廣穎、創見、十詮，以及矽晶圓廠環球晶等，同樣可望迎來轉單效應，投資人只要做好妥善風險控管與資金規劃，選對產業與個股，武漢利空所帶來的衝擊倒也不必過度擔心。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

環球晶（6488）表現最佳，本益比低，股價仍相對便宜。順達（3211）表現最差，受大盤疲弱影響，漲多回測支撐。

盤勢預測：

武漢肺炎將整體經濟面需求向後遞延，但卻不會消失，就如同5G的需求一般，基礎建設仍在持續動工，高科技的硬需求仍存，實際遭受衝擊的是餐飲、旅遊等軟性需求，而台灣主要以高科技產業為主，在這波疫情當中，影響會是最輕微的國家。

儘管台股指數來到11,000點之上，卻未出現過度樂觀的現象，畢竟台灣的產業在近10年的成長當中，已經出現重大突破，後市不看淡。

例如台積電（2330）7奈米技術躍居全球晶圓製程龍頭，亦取得蘋果、高通、超微、輝達等國際大廠訂單，由於良率與成本的關係，現階段的競爭對手也都苦苦追趕，而短線受疫情影響，台積電股價回落後，反倒出現長線布局的機會。

再者，上游矽晶圓環球晶（6488）受惠大客戶的產能利用率提升，今年景氣亦將自谷底反彈，以去年每股盈餘（EPS）來計算，目前本益比尚處相對低檔區，股價表現也優於大盤走勢。

◎ 聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

華擎（3515）表現最佳，疫情升溫，宅經濟持續發酵，吸引法人資金轉入，後續有望挑戰百元價位。

泰博（4736）表現最差，3日早盤創波段新高後，遭遇前高賣壓拉回，但以中長線格局觀察，股價基期仍然偏低，後市持續看好。

盤勢預測：

陸股開盤首日重挫逾8％，牽動國際股市再度下殺，台股3日盤中一度回跌逾3％，所幸低接買盤進場支撐，終場留長下影線，守穩半年線上。

以法人角度觀察，不管是代操資金或國際基金，股市全面下跌勢必會面臨贖回壓力，然陸股開盤後反而會緩解其他國際股市的資金需求，也有助於台股止跌回穩，因此預計未來兩個交易日若能守穩半年線11,280點，將有機會打出短線底部。

操作方面，短線不建議投資人追空，反而應分批進場布局長線展望佳的績優股，並將部分資金短線操作宅經濟題材，包括遊戲、電腦配備等個股。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

漢磊（3707）表現最佳，3日跌0.6元、收24.35元，5日線壓力位於25.5元，KD指標在35試圖止穩。本周一縮量收下影線小紅棒，相關股票互有漲跌，周二仍有機會表態。

光磊（2340）表現最差，3日跌0.85元、收23.3元，5日線壓力位於25.5元，KD指標在40.5試圖止穩。本周一縮量收下影線小紅棒，暫時維持弱勢，周二必須先止跌。

盤勢預測：

大陸武漢疫情擴散，暫時未見疫情趨緩，導致美股31日大跌，道瓊指數跌超過600點，費半指數也跌3.55％。陸股3日一開市立刻崩跌9％，上演宣洩賣壓的恐慌性殺盤，而午盤後的上證指數，暫時收在2,744點，大跌8％，儘管陸方採取寬鬆貨幣4.5兆台幣的金額，以及限空令禁止融券，不過仍難逃沉重賣壓，有3,000支股票都面臨跌停板的苦果。

綜觀台股盤面，防疫股與生技股仍奮力上漲，主因疫情未完全被抑制而反向受惠。加權指數終場下跌140點，收在11,354點，但留有一根長逾200點下影線的小黑棒，此外，3日有不少股票拉尾盤，看來4日容易有反彈的機會，可少許買進；上櫃則帶量重挫近2％，走勢疲弱。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）