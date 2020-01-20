毛寶防疫概念股起飛 後市有望大漲

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

毛寶（1732）表現最佳，武漢肺炎疫情升高，加上進入流感高峰，防疫概念股趁勢而起，儘管短線急漲並不建議過度追價，然量價不失控且疫情不幸延燒，則後市仍有望大漲再創新高。

新日興（3376）表現最差，搶搭摺疊機熱潮，技術與產能處於業界領先地位，營運看俏，配合多方氣勢穩健，只要法人大戶偏多心態不變，守穩10日線或月線不破，續漲再創新高的機會可期。

盤勢預測：

台股20日開高震盪收紅，終場上漲28.42點，漲幅0.24％，收在12,118.71點，櫃買指數同步收漲，終場走揚0.5點，漲幅0.33％，以150.37點作收。

三大法人方面，外資轉買51.36億元，投信續賣2.25億元，自營商轉買12.05億元，惟外資於台指期貨市場上小幅減碼592口多單，累計淨多單部位為31,789口，心態呈現中性偏多不變。

台股進入年假休市，然中美貿易第一階段協議完成簽署，不確定性因素消除，加上經濟面、資金面、籌碼面及技術面均處於多頭有利的位置點，預期年後行情仍可偏多看待。

個股方面，台積電法說報喜，受惠手機、高速運算、物聯網、汽車等四大領域成長動能強勁，不僅帶動台積電今年營收及獲利可望大幅成長，隨台積電資本支出再度調高後，包括光罩盒廠家登、導光板廠茂林-KY、半導體設備股弘塑與京鼎、半導體檢測大廠閎康、無塵室設備廠漢唐及自動化設備廠公準等台積電概念股將直接受惠。

此外，記憶體族群受惠AI、5G、資料中心、雲端伺服器、汽車電子及遊戲機等需求攀升，包括旺宏、南亞科、威剛等記憶體族群持續看旺，其餘包括CMOS影像感測元件廠原相與晶相光、高速傳輸介面晶片業者譜瑞-KY、高速介面控制晶片廠祥碩、鋰電池模組廠新普、資訊服務業者精誠、面板股友達與群創、資產股國揚、國產、南港及工業網安設備大廠瑞祺電等各擁利基成長題材，投資人均可多加留意。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

順達（3211）表現最佳，非資訊技術領域訂單可觀，帶動營收成長。金居（8358）表現最差，年前買盤縮手，靜待年後多頭表態。

盤勢預測：

股票市場看的是本身價值是否符合價格，當個股具備成長性時，目前股價即是低估，而5G是今年最重要的成長題材。去年走勢強悍的銅箔基板（CCL）族群歷經淡季拉回修正，今年將開始展開成長力道，由於5G將帶動高速運算與人工智慧（AI）的發展，高頻高速的CCL需求將同步增溫。

台光電（2383）隨著智慧型手機、網通設備等新產品都已到位，基地台及伺服器的成效亦開始升溫，加上5G智慧型手機陸續推出，營收貢獻於去年第四季開始彰顯。從前三季每股盈餘（EPS）6.59元計算，本益比尚處低檔，股價沿著均線向上走強，籌碼面也相對穩定，短線股價維持區間震盪整理，靜待年後表態上攻。

金居（8358）持續布局高頻高速傳輸產品領域，且已成為超微（AMD）的羅馬晶片獨家供應商，由於英特爾（Intel）晶片缺貨，讓谷歌（Google）、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）採用AMD的伺服器晶片。隨著AMD伺服器晶片銷售成長，金居營收亦將水漲船高。

◎ 聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

彩晶（6116）表現最佳，受惠車載面板需求增溫，買盤進駐，然尾盤遇前高賣壓，終場留上影線，後續若站穩前高8.28元，多頭格局可望延續。

界霖（5285）表現最差，年假前出現調節賣盤，但整體多頭格局並未改變，年假後仍有望出量突破前高。

盤勢預測：

台股農曆年前最後一個交易日，不少個股均出現年前調節賣壓，然年後台股擁三大利多，包括美股即將進入財報周，重量級企業有望捎來佳音，帶動整體科技類股走強，同時近十年台股開市首日上漲機率高達八成，開市首月上漲機率高達九成，加上新台幣持續升值，顯見後市資金行情仍可期待。

因此台股只要年節間未出現國際級的黑天鵝，年後有高機率延續目前的多頭格局，投資人可安心抱股過年。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

景碩（3189）表現最佳，今（20日）漲0.6元、收50.6元，60日線支撐位於63元，KD指標於49.5附近轉強。蔡陣營概念股，本周一量縮收小黑棒，年後有機會帶量續漲。

永冠-KY（1589）表現最差，20日跌0.5元、收63元，60日線壓力位於50.7元，KD指標於67.5附近算強。ABF概念股，本周一量縮收小紅棒，年後仍可望展開反擊。

盤勢預測：

美股17日持續上漲，道瓊指數漲50點、收在29,348點，美中簽約第一階段貿易協議後，美股仍持續彈升，20日亞股之中，日股、韓股、台股與陸股都呈現走升，其中，上證指數午後於3,088點附近漲0.45％，亞股暫以樂觀看待。

綜觀盤面，記憶體和矽晶圓族群上漲，二線光學鏡頭廠與散熱中小股也上漲。矽晶圓類股中，中美晶及環球晶仍收在近期高點，上櫃指數收盤漲0.35％，加權指數亦量縮收紅，終場上漲28點、收在12,118點。 整體而言，台股20日節前賣壓不重，矽晶圓繼續地轉強，且不少傳產股也出現走揚態勢，部分電子股震盪向上，封關日未出現殺盤局面，後市應該也不至於太差。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）