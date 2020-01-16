國揚表現佳 大漲創新高機會可期

◎ 倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

國揚（2505）表現最佳，三大建案即將完工交屋，業績可望邁向高峰，加上受惠大南港案題材激勵，16日股價持續放量大漲，續創波段新高，後市量價不失控且守穩10日線或月線，大漲再創新高的機會可期。

京城（2524）表現最差，股價近期受韓國瑜敗選拖累而出現走跌，然業績面亮眼且各類均線呈現震盪走揚，月線或季線若未跌破，預期利空反應完畢後，股價仍可望放量大漲。

盤勢預測：

台股16日震盪拉回，終場下跌24.95點，跌幅0.21％，收在12,066.93點，反觀櫃買指數震盪走揚，表現相對強勢，終場上漲0.4點，漲幅0.27％，以149.94點作收。

三大法人方面，外資續賣45.21億元，投信轉買2.74億元，自營商轉買7.02億元，外資於台指期貨市場上同步減碼5,300口多單，累計淨多單部位為31,449口，心態呈現中性偏多不變。

農曆春節封關前夕，受台積電等權值股下殺壓抑，大盤近期於12,197點關前再次震盪拉回，然多頭格局不變下，績優股走勢並未因年假效應而轉變，持續上演輪動狂飆的盛況，顯見內外資法人、壽險資金、中實戶及政府基金心態積極偏多不變前，後市行情仍不容小覷。

個股方面，記憶體愛普與群聯、被動元件導電漿廠勤凱、光學眼鏡業者大學光、資產股國揚及國產、導光板廠茂林-KY、高速介面控制晶片廠祥碩、伺服器機殼廠勤誠、軸承廠新日興及Mini LED概念股億光等個股16日檔檔表現強勁，甚至亮燈漲停再創新高。

台股多頭趨勢能否延續，取決於全球與國內經濟成長及內外資法人作價的心態而定，隨中美第一階段貿易協議15日於華府完成簽署，全球及國內經濟有望維持穩健成長，大盤若守穩前低11,777點關鍵支撐不破，後市保持偏多看待，投資人只要選對趨勢、產業及股票，獲利可期。

◎ 運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

國揚（2505）表現最佳，2020年大案陸續入帳，帶動營收成長，獲利可期。

美時（1795）表現最差，達前高壓力區後漲勢受阻，拉回整理。

盤勢預測：

台股均線扣抵值正在扣抵高值，代表現階段籌碼價格偏高，因此停損賣壓與獲利了結賣壓並存下，配合年假前的買盤縮手，避免大盤出現崩跌走勢，對長多格局是件好事，年後行情相對值得期待。

台積電16日法說會強調5G和高效能運算（HPC）的發展將使第一季淡季不淡，預估季度營收將與去年第四季相當，同時高階製程需求保持強勁，帶動資本支出呈現穩定成長。預期上游晶圓代工景氣榮景將帶動下游電子零組件的需求啟動，5G將成全球股市下一波多頭重要火種。

◎ 聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

新日興（3376）表現最佳，外資開始調節後，雖投信買盤接棒，但以中線格局觀察，股價乖離偏大，建議中長線的投資人待股價拉回至140～145元間再重新進場布局。

聯亞（3081）表現最差，短線遭逢前高解套賣壓及低檔獲利賣壓出籠，股價稍做拉回，然中長線持續看好，預計短線將於310元附近進行整理。

盤勢預測：

農曆封關將至，台股買盤相對清淡，加上中美第一階協議段15日完成簽署後，似有利多出盡的意味，惟部分個股表現仍相當亮眼。

距離封關僅剩2個交易日，預期多數法人不會再大量買進大型權值股，因此在市場資金充沛下，較為落後的中小型電子股反而有望獲資金轉入，產業焦點持續聚焦CMOS感測元件（CIS）、真無線藍芽耳機（TWS）、摺疊手機及光通訊等。

操作方面，連假期間存有系統性風險，持股比例偏高的投資人，建議可搭配黃金及原油等避險性商品，以規避長假間的黑天鵝。

至於個股能否抱過年則需檢視兩大重點，其一，連假期間如遭遇黑天鵝是否抗跌？其二，短線受國際影響下跌後，中線股價是否能回到原有價格？基於上述重點，兼備基本面、低基期、法人認養等條件的個股，抱過年的價值相對較高。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

永冠-KY（1589）表現最佳，蔡陣營概念股受惠勝選慶祝，KD值於57附近轉強後，儘管16日呈現縮量小漲，收在64元，預期17日仍有望帶量上攻。

元大滬深300正2（00637L）表現最差，中美貿易第一階段協議簽署後，似有利多出盡跡象，16日縮量小跌0.16元，以19.12元作收，KD值轉弱下，現階段應先做防守操作。

盤勢預測：

中美第一階段協議正式完成簽署，激勵美股道瓊指數15日上漲90點，收在29,030點，然亞股17日僅日股與韓股收漲，上證指數下跌0.52％，以3,074點作收，亞股普遍面臨利多出盡，漲勢受到壓抑。

台股方面，由中美晶與環球晶收近期高點激勵，櫃買指數16日終場上漲0.27％，反觀加權指數收黑，所幸呈現開低走高的小紅棒，終場跌幅為24點，以12,066點作收。

類股方面，16日風電、矽晶圓、被動元件及光學鏡頭收漲外，IC設計也止跌回穩，電子通路、電子零組件、食品及營造類股表現也相對強勢。

操作方面，櫃買指數雖小幅上漲，但面臨封關日在即，現階段宜保持觀望態度，印刷電路板（PCB）與IC設計族群也要觀察17日量能是否失控，考慮分批賣出，建議投資人年前操作應看好後市走勢，視情況做部分減碼。

（柯宗沅、廖育偲綜合報導）