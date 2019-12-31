華新科短線漲幅已逾兩成 留意修正風險

◎聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

華新科（2492）表現最佳，法人預期積層陶瓷電容（MLCC）2020年初將面臨缺貨情況，持續吸引資金流入，雖中長線還有上漲空間，但短線累計漲幅已逾兩成，需留意乖離過大後的修正風險。

原相（3227）表現最差，持續高檔震盪以消化前高賣壓，短線上只要不跌破144元，就還有續漲挑戰前高的機會。

盤勢預測：

元旦假期前的最後一個交易日，台股成交量萎縮至月均量之下，在外資尚未全面回歸前，權值股表現持續疲弱，盤面仍以內資主導的中小型股為主軸。此外，總統大選逼近，生醫、航運、紡織等內需傳產股也開始躁動，電子類股漲跌分歧的情況下，建議投資人可以朝選舉相關受惠股去做短線操作。

類股方面，近日強勢的被動元件開始出現漲跌不同調，華新科、國巨31日續漲，奇力新、信昌電、禾伸堂等則出現漲多回檔，預計短線資金將會轉往第三季、第四季較為落後的散熱、銅箔基板（CCL）等產業中進行換股操作。

操作方面，雖1月資金行情可期，但資金集中特定題材股，加上總統大選結果為不可預期的風險，資金宜以短進短出為主，長線則可開始布局低基期的5G相關個股。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

瀚宇博（5469）表現最佳，5G 趨勢帶旺印刷電路板（PCB）族群，激勵股價表態。

泰鼎-KY（4927）表現最差，短線股價漲多，回測均線支撐。

盤勢預測：

台股31日呈現拉回走勢，新台幣卻創下新高價，顯見尚有外資在場外等著進場，對於加權指數短線的拉回，僅需抱持謹慎而不悲觀的態度，找到長期的方向佈局即可。

5G建置將與大數據相配合，其中車聯網需求也會暴增，汽車電子發展時間超過10年，從先進駕駛輔助系統（ADAS）到未來的自駕車，車電的使用數量只會增加、不會減少。

不過，汽車產業牽涉到安全問題，對廠商也會有嚴格的認證標準，一旦切入後將取得長期且高毛利的訂單，這與消費性電子產業差異性大，而台灣的印刷電路板（PCB）廠商中，最早切入車用市場者包含泰鼎-KY、健鼎等都是受惠股。

受中美貿易大戰的影響，泰鼎-KY 2019年下半年營收略低於預期，明年則受惠收購泰國新公司與開啟新產能，預估2020年下半年將開始恢復成長動能，短線漲多湧現獲利調節賣壓，惟在基本面轉強的優勢下，整理過後仍有望沿月線向上攻堅。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

光頡（3624）表現最佳，31日漲0.1元、收28元，5日線支撐位於27.7元，KD指標在73.5附近繼續轉強，預期1月2日中小型被動元件股有機會轉強。

漢磊（3707）表現最差，31日跌0.4元、收27.9元，10日線支撐位於27.8元，KD指標在59附近整理，預期1月2日矽晶圓股仍有機會止穩、甚至翻揚。

盤勢預測：

美股30日呈現回檔走跌，短線利多疲乏後，道瓊指數跌183點、收在28,462點。反觀亞股31日表現，台、日、韓、港股都下挫，惟陸股小漲，最後上證指數收在3,040點附近，繼續守穩3,000點關卡。

在被動元件廠的帶動下，台股31日仍以上漲開出，可惜在元旦效應下，終場湧現賣壓，拖累指數下跌56點、收在11,997點，收在當日最低點，而成交量約1,180億元。上市指數31日量縮收黑，上櫃指數則收漲，主因大陸武漢的疫情延燒，帶動部分防疫與醫療相關股大漲，而非主流類股表態，純粹短線上演激情戲碼，追價宜慎。

綜觀台股31日盤面，光電、生技、電機、造紙類股表現不錯，且被動元件股普遍續強，然需留意，漲多的記憶體股出現轉弱跡象，矽晶圓股走勢亦不夠強勁。整體而言，電子族群籌碼有待消化，1月2日收假回來後，端看矽晶圓家族能否領軍上攻。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

動力-KY（6591）表現最佳，高毛利產品成果顯現，第三季毛利率跳升至31.88％，後續業績成長力道強勁，量價不失控下，股價有望續創波段新高。

惠特（6706）表現最差，搭上Mini LED及VCSEL設備商機，目前在手訂單約18億元，營運看俏，然短線急漲過後順勢拉回整理，惟多頭格局不變前，只要守穩10日均線不破，續漲機會可期。

盤勢預測：

台股31日開低震盪拉回，終場下跌56.23點，跌幅0.47％，收在11,997.14點，櫃買指數則小幅上漲，終場漲幅達0.02％，以149.36點作收。

三大法人方面，外資續賣94.3億元，投信轉買1.01億元，自營商轉賣2.62億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,248口多單，累計淨多單部位為36,910口，心態呈現中性謹慎偏多不變。

台股31日封關行情雖受美股30日回檔影響，呈現開低震盪走跌，然多頭行情並不會因此改變，主要原因有四。其一，經濟面、資金面及籌碼面皆處於近十年來多頭最為有利的位置點，繼主計處上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％後，11月的景氣對策信號也亮出睽違已久的「綠燈」，分數達到24分，顯見台灣經濟呈現溫和成長態勢，有利於支撐股市向上邁進。

其二，台商資金返台擴大投資、歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2.71兆元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、以及有壽險買盤與政府基金伺機而動，五力集結支撐台股震盪續攻之動能。

其三，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀及美銀等四大外資金亦全面唱旺2020年台股，短中長期將分別挑戰12,495點、13,000點以及16,150～16,650點，超高的加權指數預測震撼市場。

其四，市場最擔心中美貿易戰可望於2020年1月完成協議簽署，全球兩大強權握手言和下，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

整體大環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，加上各類均線維持向上排列不變，配合政策面偏積極，皆有利台股朝歷年高點12,682點挑戰，因此短線的拉回反而是進場布局的較佳時機。

此外，目前盤面最怕的就是人氣的退散，然指標族群被動元件、光學鏡頭及記憶體領先大漲後，包括璟德、中揚光、兆利等個股跟進上漲，顯見市場人氣仍在，後市無須過度悲觀。

(柯宗沅、廖育偲綜合報導)