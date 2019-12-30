華新科法人資金力挺 但留意短線急漲賣壓

◎聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

華新科（2492）表現最佳，法人預期積層陶瓷電容（MLCC）2020年初將面臨缺貨情況，持續吸引資金流入，惟需留意短線急漲後的賣壓。

原相（3227）表現最差，受惠真無線藍芽耳機（TWS）需求增溫，中長線持續看旺，但短線面臨前高賣壓，成交量需補足月均量以上，短線才有望一舉突破前高。

盤勢預測：

台股30日成交量放大至月均量左右，大盤小幅下跌38.22點，反觀櫃買指數盤中持續創高，中小型股成為此波多頭行情的撐盤要角。

根據歷史經驗，台股元月的上漲機率高達七成，加上總統大選及新台幣匯率強升加持，若大盤持續守穩跳空缺口11,913點，至農曆封關前都還有望突破前波高點。

類股方面，被動元件延續上周走勢，國巨、華新科等個股30日再創波段新高，整體被動元件以中長線格局觀察，仍有不小的上漲空間，但短線急漲後乖離過大，短線預計將進入整理格局，建議投資人等股價稍作休息時再行進場。

至於5G相關的散熱、功率放大器（PA）、銅箔基板（CCL）三大產業，在2019年下半年均未出現明顯漲勢，身為5G的關鍵元件，2020年獲利表現有望逐步增溫，投資人可趁漲勢落後大盤前，逢低布局。

中小型股百花齊放的環境下，本周操作上仍以中小型股為主要標的，只要股價轉弱、買盤撤出，就可以先行獲利出場並換股操作，不需執著於特定題材、產業，否則將容易錯失新題材帶出的波段行情。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

瀚宇博（5469）表現最佳，5G 趨勢帶旺印刷電路板（PCB）族群，股價上攻表態。

泰鼎-KY（4927）表現最差，短線股價漲多，回測均線支撐。

盤勢預測：

當前台股來到12,000點之上，投資人宜居高思危，加權指數30日小跌38點，上市櫃上漲家數883家、下跌家數933家，下跌比上漲者還多，代表市場心態相對保守，避免追價才能取得長期穩健的正報酬。

此外，資金會找尋具備成長力與高殖利率的族群切入，隨著5G頻譜標售進入尾聲，下個階段即電信商開始佈建基礎建設，相關網通設備廠將成法人關注的焦點。

瀚宇博主攻高階5G交換器，並與軟板廠嘉聯益發展未來5G相關產品，同時握有被動元件華新科3萬張的股權，在5G相關電子零組件當中，佈局相當完整，今年前三季每股盈餘（EPS）4.8元，本益比低於10倍，考量2020年將進入5G快速佈建期，以現今的本益比來說相當便宜，不妨偏多著墨。

◎ 華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

光頡（3624）表現最佳，30日漲0.5元、收在28元，5日線支撐位於27.7元，KD指標在72附近繼續轉強，31日被動元件股漲勢有機會從高價股轉移至中小型股。

宏捷科（8086）表現最差，30日跌2.5元、收在99元，KD指標在19附近，算是弱勢的末端，惟本周仍有反彈機會，一旦轉強，則可考慮加碼買進。

盤勢預測：

美股27日漲跌互見，道瓊指數上漲23點，收在28,645點，而亞股當中，台、日、韓股都下跌，港、股陸股則上漲，其中陸股上證指數收在3,035點，站上3,000點關卡。

台股30日在被動元件廠助威下，以走揚態勢開出，上櫃指數亦小幅上漲開出，可惜終場湧現賣壓，加權指數下挫38點，收在12,053點，收在當日相對低點，而成交量約1,250億元。上市指數30日量增收黑，上櫃指數則呈現小漲格局。

台股30日小幅整理，但被動元件股看來仍強勢，電子股籌碼面有待消化，31日有機會由矽晶圓帶領台股上櫃指數攻高。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

信昌電（6173）表現最佳，受惠庫存去化完成，加上5G拉貨啟動，積層陶瓷電容（MLCC）再傳缺貨，漲聲響起，30日股價持續放量上攻，若後市量價不失控，且守穩10日均線不破，續漲再創新高的機會可期。

惠特（6706）表現最差，搭上Mini LED及VCSEL設備商機，目前在手訂單約18億元，營運看俏，然短線急漲過後，30日呈現高檔震盪整理，惟仍力守在5日均線之上。

盤勢預測：

台股30日開高走低，終場下跌38.22點，跌幅0.32％，收在12,053點，櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.09點，漲幅0.06％，以149.33點作收。

三大法人方面，外資轉賣14.65億元，投信續賣2.94億元，自營商續買4.41億元，外資於台指期貨市場上同步減碼290口多單，累計淨多單部位為38,158口，心態呈現中性偏多不變。

台股創下12,125點波段新高後，受市場投資人居高思危及追價意願轉趨保守影響，近8個交易日大盤幾乎都維持11,950～12,125點狹幅震盪，主要支撐台股持續未墜的原因有三。

其一，經濟面、資金面及籌碼面皆處於近十年來多頭最為有利的位置點，繼主計處上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％後，11月的景氣對策信號也亮出睽違已久的「綠燈」，分數達到24分，顯見台灣經濟呈現溫和成長態勢，有利於支撐股市向上邁進。

其二，台商資金返台擴大投資、歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2.71兆元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、以及有壽險買盤與政府基金伺機而動，五力集結支撐台股震盪續攻之動能。

其三，市場最擔心中美貿易戰可望於2020年1月完成協議簽署，全球兩大強權握手言和下，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

整體大環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，且各均線維持多頭向上排列，皆有利台股續朝歷史高點12,682點作挑戰。操作方面，多頭格局不變前，逢低偏多策略不變，選對產業與股票、獲利值得期待。

(柯宗沅、廖育偲綜合報導)