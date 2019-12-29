吳官隆︱宏捷科產品需求強勁 晶焱後市接單旺

美股走強，台股27日一度逼近12,100點整數關卡，終場上漲90點，周線連四紅。華冠投顧分析師吳官隆說，本周建議布局中小型股票，不少低價股及陸股都有機會上演補漲行情，原則上加權指數容易再創高，尤其陸股止穩將對大盤有利；本周投資組合前兩大為宏捷科（8086）、晶焱（6411），再布局永冠-KY（1589）、漢磊（3707）、光頡（3624）及元大滬深300正2（00637L）。

回顧上周，美中貿易戰舒緩，使國際股市大都持續增溫，美國因耶誕節24日僅開盤半天、25日休市，台股多於高檔附近震盪，27日則呈現量增價漲，技術面站上所有均線。

台股上周許多電子股均上演拉尾盤戲碼，上半周有二線光學與記憶體續強，下半周有被動元件及矽晶圓展現強度，上周五則由矽晶圓漢磊、被動元件華新科和陸股滬深正二繼續挑戰近期高點，多頭回神，為本周醞釀更加強勁的漲勢。

近期台股大漲主因作帳行情火熱，帶動半導體相關及跌深的漲價概念股上攻，儘管指數暫時已經逢高，惟上櫃中小型股並未出現疑慮，且櫃檯指數27日連續四天拉出紅棒，加上漲勢伴隨量增訊號，預期續漲的機會偏高，端看風電、小型矽晶圓和被動元件股能否表態，而砷化鎵和5G快充也都有表現機會。

目前本周選股著重順勢單操作，即掌握基本面優勢，觀察整個籌碼面變化和特定買盤，運用技術面均線多頭排列的股票，設置好停損價位後勇敢追價，持續採取突破轉強追的動作。