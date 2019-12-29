鐘崑禎︱頎邦PA業務撐腰 華新科MLCC續漲價

台股進入高檔量縮整理，卻未跌破13日的跳空缺口低點11,913點，聚揚投顧分析師鐘崑禎指出，此跡象顯示台股仍處於強勢的多頭格局，本周若守穩11,913點，伴隨外資買盤回籠，將有望再往前高挑戰；本周投資組合前兩大為頎邦（6147）、華新科（2492），再選入環球晶（6488）、燿華（2367）與原相（3227）。

台股自18日創近30年新高後，隨即受歐美系外資耶誕假期影響，進入高檔量縮震盪，上周三大權值股台積電、鴻海、大立光全數走弱，主要靠著中小型股維繫人氣，使盤面不至於出現全面下跌的窘境，也激勵櫃買指數上周同步創波段新高。

類股方面，市場傳出大陸通路商擬調漲積層陶瓷電容（MLCC）價格，MLCC將從原本的急單效應轉為常態性增單，加上大陸加速5G建置帶動MLCC供需趨緊，各大廠雖全力拉升產能使用率，仍不足以應付訂單，國巨、華新科也已針對常用規格MLCC調漲5～15％，這波缺貨漲價潮將有望延續至2020年第一季。

雖然被動元件經過一年的整理後，籌碼乾淨，股價在相對低檔，至2020年還有很大的上漲空間，但短線面臨急漲後的乖離修正，建議投資人待股價回檔後再以分批布局的方式，漸進買入。

操作方面，本周仍以中小型股較有表現的機會，因櫃買指數雖在上周頻創波段新高，但漲幅仍落後於大盤，上漲空間相對偏大，但多數題材股已現利多鈍化跡象，本周應以技術面及籌碼面為優先，其次才是消息面與基本面。