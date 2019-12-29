陳學進︱動力產品成果顯現 信昌電5G拉貨助攻

台股上周呈現量縮震盪格局，倫元投顧分析師陳學進指出，台股中長線的多頭格局並未改變前，產業前景轉佳、位階相對偏低、經過適度換手整理後的個股投資人可多加留意；本周投資組合前兩大為動力-KY（6591）、信昌電（6173），再選入宏致（3605）、為升（2231）、惠特（6706）與合晶（6182）。

雖然受到市場投資人居高思危，追價意願轉趨保守影響，台股上周不但成交量萎縮至千億元左右水準，更持續處於11,900～12,100點的區間內作震盪，但無論外資或大戶，強烈作多的企圖心並未因短線的震盪而改變，包括LED設備股惠特及無線充電概念股迅杰等，27日紛紛強勢攻至漲停板。

台股受惠經濟面、資金面及籌碼面皆處於近十年來多頭最為有利的位置點，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、壽險買盤與政府基金伺機而動，加上整體環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，以及各類均線維持多頭向上排列，全都利於台股多頭行情的延續。

因此現階段操作最重要的還是在個股，只要選對趨勢、產業、股票，做好風險控管與資金規畫，獲利自然可期，然多檔個股短線已經出現急漲，投資人不宜貿然搶進外，選股方向應朝產業前景轉佳、位階相對偏低、經過適度換手整理後的個股為主，再搭配外資、法人或大戶心態偏多、籌碼相對穩定的個股或族群，後市表現的空間可期。