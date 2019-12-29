洪任浚︱泰鼎客戶訂單回流 久元搶Mini LED商機

美中達成貿易和解，聯準會（Fed）維持基本利率不變。運達投顧分析師洪任浚強調，當前宜選股不選市，操作需留意強勢股拉回的買點，搭配基本面的保護，就不用擔心行情高檔震盪的危機；本周投資組合前兩大為泰鼎-KY（4927）、久元（6261），另搭配聯陽（3014）、環球晶（6488）及瀚宇博（5469）。

美股四大指數頻創歷史新高，台股亦受國際資金青睞，相較於亞洲其它市場，台股漲幅仍是亞洲第一強的國家，但居高思危的想法不能少，畢竟現今的台股處於30年的高點，許多個股漲幅已大，一旦回檔，容易套在相對高檔處。

2020年是全球重要的選舉年，年初和年底分別有台灣、美國的總統大選，台股受這兩方的政治力影響，加權指數頻創新高，但選舉總有結束的時候，股市仍必須回歸正常趨勢。

台股盤面尚有不少獲利強勁、但股價仍還處低檔的個股，此將延續多方上漲的力道。2019年的基期偏低，待2020年景氣恢復正常，成長率將大幅攀升，這就是景氣循環的概念，其中被動元件、記憶體、矽晶圓、MOSFET等族群都是受景氣循環影響較大的產業，隨美中貿易問題緩解，有望步入谷底反轉期。

此外，隨頻譜標售走入尾聲，各大電信業者得標後，將開始進入5G建設快速成長期，網通相關族群也是法人關注方向，無論是基地台建設或網通設備都將使用大量的高階印刷電路板（PCB），能夠配合高規格小量出貨的廠商不多，題材開始發動前必須先行布局。