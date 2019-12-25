榮群5G題材延燒 創波段新高

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

榮群（8034）表現最佳，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價連飆3根漲停板後，25日再創波段新高，惟短線急拉，不建議投資人現在過度追價。

富邦上証正2（00633L）表現最差，股價雖連兩日拉回整理，但受惠中美貿易戰第一階段協議可望於2020年1月完成簽署，加上陸股基期相對偏低，隨著低檔技術面轉強，後市仍偏多看待。

盤勢預測：

台股25日開高走高，終場上漲31.75點，漲幅0.27％，收在12,008.13點，櫃買指數表現同樣強勁，終場上漲1.08點，漲幅0.73％，以148.46點作收。

三大法人方面，外資續買6.28億元，投信轉買3.73億元，自營商轉買21.67億元，外資於台指期貨市場上小幅加碼買回91口多單，累計淨多單部位為37,184口，心態呈現中性偏多不變。

台股進入第6天的高檔震盪，然而從三大面向觀察，此波多頭趨勢並不會因為短線的震盪而出現改變。

第一，原先市場最擔心的中美貿易戰隨著雙方達成共識，並將於2020年元月完成第一階段協議簽署，以及香港反送中事件降溫，兩大強權握手言和，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

第二，就經濟面的角度，隨著景氣回溫，主計處再度上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％，顯見台灣經濟進入溫和成長的態勢，利於支撐股市持續向上邁進。

第三，受惠台商資金返鄉以及歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2兆708億元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、壽險買盤與政府基金伺機而動，皆將增添台股續攻動能。

當前整體環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，且各均線維持多頭排列向上，因此短期大盤因漲多而出現震盪整理，投資人不必過度擔心，選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

◎聚揚投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

健策（3653）表現最佳，利多持續發酵，股價25日再創波段新高，但量能稍嫌不足，成交量需擴大至月均量以上，才能站穩前高。

映泰（2399）表現最差，低接買盤浮現，若能順利補量上攻，就有望挑戰前高12.5元。

盤勢預測：

台股25日高檔整理，量能縮至千億元以下，反觀櫃買指數強勢創高，雖漲幅仍舊落後於大盤，但中小型股的資金行情持續發酵下，個股呈現百花齊放。

類股方面，銅箔基板廠受惠大陸銅箔龍頭建滔漲價5～10％，台光電、聯茂、台燿等股價25日同步走揚，而半導體矽晶圓大廠環球晶受惠2020年營運有望逐季增溫，激勵股價25日上揚2.37％，帶動嘉晶、台勝科、合晶連袂上漲。

操作方面，短線選股可以朝經整理過後，出量轉強的上櫃股票去做挑選，而投信持股比過高個股，則需留意結帳賣壓。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

泰鼎-KY（4927）表現最佳，車用電子市場訂單回溫，前三季獲利表現優異。六角（2732）表現最差，短線漲多，回測均線支撐。

盤勢預測：

台灣的內資實力在10年間已大幅提升，包含勞動基金、郵政儲金都有相當大的資金動能，這些資金不是一般散戶控制，而是專業的操盤手，這些操盤手也不會在高檔的時候作加碼，而是等待拉回進場的佈局時機，他們鎖定的族群要具備成長率與高殖利率。

雖然台股已來到12,000點之上，但仍有相當低估的標的值得珍藏，例如久元是專業的半導體測試、設備銷售廠商，每年的獲利能力都在3塊錢以上，今年在中美貿易大戰當中，前三季也創下2元的累積獲利，公司經營績效相當穩定。

隨著美中貿易和談，加上發光二極體（LED）開始往次毫米發光二極體（Mini LED）方向邁進，設備需求有望提升，也將帶動明年業績谷底反彈，配合被動元件價格回溫，亦將使被動元件的光學檢測設備訂單回流，短線指數震盪整理，外資持續加碼佈局，籌碼面尚稱穩定，操作維持買在拉回的節奏即可。

◎華冠投顧分析師吳官隆

投組表現：

中美晶（5483）表現最佳，25日漲2.5元、收在101.5元，5日線支撐在98.5，KD指標於63附近轉強，25日帶量上攻，可惜留有上影線，26日必須設法展開反彈，才有利後續再攻高。

元大滬深300正2（00637L）表現最差，25日收在平盤附近，持續整理成交量縮，技術指標KD在67位置，下跌0.1元、收在1,843元，技術面60日線的18.4是重要支撐，端看26日能否快點轉強，才算安全。

盤勢預測：

美股24日因耶誕節提早收盤，四大指數漲跌互見，道瓊指數漲36點、收在28,515點，而25日亞股之中，陸、港股、日股與韓股都走跌，其中陸股上證指數最後收盤在2,975點附近，仍無法站上3,000點關卡。

在被動元件持續大漲帶動下，台股25日呈現上攻，上櫃指數也因矽晶圓走強而大幅上漲，終場加權指數與櫃檯指數都收在當日相對高點，算是設法轉強化解賣壓。上市指數25日量縮收紅，蘋概三王全面收小漲；上櫃指數25日連續兩天開低走高，上櫃大漲量增代表主流股表態，許多整理過後的標的後市容易呈現逐漸轉強的型態。

台股25日的電子零組件、汽車、光電與資訊服務族群表現佳，儘管大盤呈現整理，但矽晶圓和被動元件股看來整理完畢，而散熱模組廠亦有機會醞釀續漲。

(柯宗沅、廖育偲共同報導)