新大阪車站必買伴手禮 把關西特色一起帶回家

和東京車站一樣，新大阪車站也是購買當地伴手禮的一個好去處，對於從日本各地利用新幹線或其他線路來去大阪的旅人來說，新大阪車站是進出關西的重要門戶。本篇介紹近來在 車站裡引起話題風潮的高山堂 AMATSUGI 奶油三明治餅乾自動販賣機，以及本來就是超人氣的排隊名店551蓬萊肉包和經常名列前茅的必買人氣商品。

高山堂 AMATSUGI 奶油三明治餅乾掀起話題的自動販賣機

創業百年的和菓子名店「高山堂」，竟然在新大阪車站裡設置了自動販賣機，在網路引起了不少話題，也吸引許多人前往一探究竟。其實在日本，我們已經看過不少奇奇怪怪的自動販賣機，但這麼高雅精美的甜點自動販賣機還是第一次看到，位置就在新大阪車站新幹線的月台上，是不是很酷!

和菓子老鋪高山堂的自動販賣機裡面，放的是他們的主力商品:用米粉做成的奶油夾心三明治餅乾。最大的特點在於採用米粉和玄米粉混合製作的麵團，加入有獨特風味的蔗糖，製造成和洋風味綜合的三明治餅乾，再夾入各種店家精心製造的奶油夾心裝進一個一個精美的包裝中，送禮自用兩相宜。

內餡夾心有蘭姆葡萄、無花果、莓果、焙茶栗子、黃豆粉黑豆、大納言奶油等口味，每一種都很有吸引力，讓人想全部都嘗一遍。商品是以冷凍狀態出貨，建議買回來放置十到十五分鐘後再享用，是最美味的時刻，此時，口感紮實的餅乾與半融化的奶油夾心有著絕妙的獨特口感，如果買回去當伴手禮的話，建議放進冰箱裡再冰鎮一下風味更佳。有機會到新大阪車站搭乘新幹線的朋友們，不妨多花一點時間來尋找一下這個話題滿滿的奶油夾心餅乾自動販賣機囉。

高山堂的奶油夾心三明治餅乾。圖／ 時報出版提供 高山堂甜點自動販賣機 。圖／ 時報出版提供

551蓬萊肉包超人氣排隊名店

蓬萊肉包是許多日本人去大阪必買的伴手禮之一，因此他們家的店鋪經常大排長龍。

蓬萊肉包最大的特點在於肉餡甜美多汁、外皮蓬鬆有彈力，當肉汁滲透到柔軟的麵皮裡時，嘴裡濃郁的香氣漫溢，頗耐人尋味。由於肉餡是採用大量的洋蔥製作，比一般我們吃習慣的肉包多了一些甜味，有些人很愛這一種獨特的滋味。據說蓬萊肉包的創始人是台灣人，難怪他們的肉包能擄獲許多日本人的胃，而對我們這些在日台灣人來說，也是稍微能解鄉愁的家鄉味。

除了最受歡迎的肉包之外，其實店內還有許多意想不到的商品，數種口味的粽子和兩種口味的燒賣都頗具人氣，其中海鮮口味的粽子料好實在，讓人下次想多買幾個回來。最令人滿意的是包了滿滿蝦肉餡料的燒賣，雖然很小一顆，但每一顆都吃得到誠意十足的蝦肉，調味也很用心，是令人想再度回訪購入的厲害美食。

此外，豆沙包也很受歡迎，是只有本店才有的品項，和肉包組合在一起是日本人最愛的必買伴手禮。當然最好吃的包子還是在台灣，但能在大阪形成大排長龍、廣受日本人喜愛的規模，也讓我這個台灣人另眼相看了。

人氣和菓子老鋪「喜八洲」

有一次，我們全家從大阪坐新幹線回東京，每個人都已經累得不行了，雖然知道新大阪車站裡非常好買，各式各樣的伴手禮琳瑯滿目，但只看到小鬼們攤在候車區的椅子上動也不動，再看到四周都是大排長龍的盛況，我也失去了買伴手禮的興致。這是我第一次對伴手禮沒有興趣，連我自己都不太敢相信說。 等著等著，本來以為我家大塚先生跑去上廁所，但過了很久都沒看到他回來的跡象，正擔心他該不會因為大號而耽誤了上車時間吧!就在最後幾分鐘，我家大塚先生終於趕回來了，原來是怕我們在新幹線上肚子餓，所以去排了人氣日式和菓子「喜八洲」，買了他們家的絕品甜醬油糰子和紅豆酒饅頭，還順便帶了一盒「 金鍔」回去當伴手禮。最後他十萬火急地跑回來對我說:「雖然妳跟著小鬼們下午吃了一堆章魚燒，但那畢竟不是正餐，等一下鐵定會喊肚子餓，我看這間大排長龍一定很好吃，在新幹線上可以墊墊胃……」我說大塚先生啊~你實在是太會買了!這家喜八洲是大阪非常有名的和菓子老鋪，你買的還是他們家最受歡迎的前三名點心。原來，不是只有媽媽覺得你會餓，老公也覺得你會餓的…

喜八洲肉包

（本文摘自大塚太太著《大塚太太帶你吃日本：飲食文化、地方料理、星級食材 、巷弄美食、夢幻甜點、人氣伴手禮，在地人才知道的美食秘境全收錄。》，時報出版提供）

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