有了這些代表去過北海道！北海道伴手禮寶物大公開
北海道有甜點、海鮮等各種美食伴手禮！到哪裡買什麼比較好，預算抓多少才好，以下為不知該如何挑選伴手禮的你，介紹北海道的必買好物。購買冷藏品時也可以用低溫宅急便寄回家。
SWEETS 不容錯過的經典甜點！
ITEM 01 品牌甜點
北海道擁有豐富的牛奶、小麥等製作甜點必備的食材。好吃又便宜的北海道品牌甜點，是必買伴手禮。
價格：180日圓∼
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- 北菓樓 札幌本館
- 六花亭 札幌本館
SWEETS 琳瑯滿目的北海道甜點
ITEM 02 機場甜點
在新千歲機場，設有多家北海道代表性品牌的櫃位。還有機場才買得到的限定款甜點，絕對不能錯過。
價格：185日圓∼
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- 新千歲機場
SWEETS 人氣歷久不衰的老店滋味
ITEM 03 懷舊甜點
北海道境內有數家日式傳統糕點店。除了直接到當地店面購買外，札幌市內也有網羅來自各地名點的商店。
價格：258日圓∼
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- 北海道Dosanko Plaza札幌店
- KITA KITCHEN極光城分店
FOOD 在家重現當地口味的拉麵
ITEM 04 拉麵外帶包
伴手禮店或超市也會賣名店監製的拉麵外帶包，可以帶回各家美味。還有用蝦子或昆布等在地食材製成的商品。
價格：100日圓∼
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- 伴手禮店、北海道超市
DRINK 歷史悠久的珍貴威士忌
ITEM 05 北海道威士忌
和日本威士忌之父竹鶴政孝頗有淵源的日果威士忌余市釀酒廠，除了經典酒款外，還有珍貴的限定版威士忌。在各地機場也買得到。
價格：3000日圓∼
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- 日果威士忌余市釀酒廠
FOOD 北海道居民熱愛的古早味
ITEM 06 超市＆便利商店的當地商品
北海道境內限定販售的泡麵、調味料、麵包或飲料等。附中式湯料包的速食炒麵「炒麵便當」是人氣商品，在北海道及外縣市都擁有眾多粉絲。
價格：209日圓∼
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- 北海道超市、便利商店
FOOD 堅持手工製作的北海道起司
ITEM 07 北海道起司
用現擠鮮奶製成味道香濃的起司。北海道境內有多家起司工房，除了到工房買現做的起司外，也可以在道內的產地直銷市場購得。
價格：388日圓∼
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- 十勝物產中心
- 十勝村產地直銷市場
FOOD 以北方海產當下酒菜
ITEM 08 海鮮加工品
也可以買鮭魚、烏賊或干貝等海產當伴手禮，如果要送人還是加工產品比較方便＆令人放心。常溫品的話推薦鮭魚乾，冷藏品則是醬油漬鮭魚卵。
價格：346日圓∼
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- 北海道Dosanko Plaza札幌店
- KITA KITCHEN極光城分店
GOODS 動物造型商品及甜點
ITEM 09 動物園商品
北海道的觀光勝地旭山動物園，販售多款動物園原創商品。有造型玩偶、文具、零食或甜點等，種類豐富。
價格：310日圓∼
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- 旭川市旭山動物園
- 札幌市圓山動物園
GOODS說到北海道香氛就是這個
ITEM 10 薰衣草商品
在以薰衣草花田而聞名的富田農場，有多款用自家薰衣草製成的原創商品。如香水、精油或香氛乾燥花，都擁有療癒花香。
價格：712日圓∼
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- 富田農場
GOODS 在數量有限的成品中尋找喜歡的商品
ITEM 11 小樽玻璃
玻璃製品是小樽的代表性伴手禮，有玻璃杯、飾品及餐具等，種類眾多且式樣豐富。在小樽主街道堺町通上有不少家玻璃商店。
價格：864日圓∼
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- 北一硝子三號館
- 大正硝子館 總店
GOODS 以愛努藝術品當伴手禮
ITEM 12 愛努族工藝品
在阿寒湖愛努村及附近有多家販售愛努傳統工藝品的商店。如愛努族特有的花紋刺繡品、木雕擺飾等等。
價格：1500日圓∼
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- 阿寒湖愛努村
GOODS 店長嚴選商品
ITEM 13 進口生活用品
近年來在札幌，從北歐或歐洲進口生活用品販售的選品店備受矚目。從餐具到布製品，或許能遇到命定單品？
價格： 1265日圓∼
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- presse
- piccolina
GOODS 來自札幌的設計品
ITEM 14 來自札幌的設計品
如來自札幌的地方品牌「札幌Style」認證商品或札幌當地創作者的手工製品等。大多以雪景或北方動物為主題。
價格： 1512日圓∼
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- 札幌Style Shop
- SPACE1-15
FOOD 在家享用北方精華美味
ITEM 15 調味料
除了用大量北海道蔬果製成的沙拉醬或果醬外，湯咖哩包和成吉思汗烤肉醬都是伴手禮選項。為家常菜添點北海道風味吧！
價格：565日圓∼
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- 富良野市集1店＆富良野市吉2店
- 美瑛選果
COSME 濃縮溫泉精華的保養品
ITEM 16 保養品
十勝川溫泉素有「美人湯」之名。讓加了稀有濕原溫泉成分的化妝水或美容液等保養品，為妳增添女性魅力。也有十勝川溫泉花園水療館的自有品牌商品。
價格： 1080日圓∼
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- 十勝川溫泉花園水療館
※要帶酒或調味料等瓶裝商品回家時，放入夾鏈袋再帶走比較安全。事先準備好袋子吧。
（本文摘自朝日新聞出版著《北海道：最新‧最前線‧旅遊全攻略》，奇光出版提供）
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