有了這些代表去過北海道！北海道伴手禮寶物大公開

地大物博的北海道，除了美景外，亦有許多獨特美食及創意商品。圖／freepik
地大物博的北海道，除了美景外，亦有許多獨特美食及創意商品。圖／freepik

北海道有甜點、海鮮等各種美食伴手禮！到哪裡買什麼比較好，預算抓多少才好，以下為不知該如何挑選伴手禮的你，介紹北海道的必買好物。購買冷藏品時也可以用低溫宅急便寄回家。

SWEETS 不容錯過的經典甜點！

ITEM 01 品牌甜點

北海道擁有豐富的牛奶、小麥等製作甜點必備的食材。好吃又便宜的北海道品牌甜點，是必買伴手禮。

價格：180日圓∼

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  • 北菓樓 札幌本館
  • 六花亭 札幌本館
品牌甜點

SWEETS 琳瑯滿目的北海道甜點

ITEM 02 機場甜點

在新千歲機場，設有多家北海道代表性品牌的櫃位。還有機場才買得到的限定款甜點，絕對不能錯過。

價格：185日圓∼

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  • 新千歲機場

SWEETS 人氣歷久不衰的老店滋味

ITEM 03 懷舊甜點

北海道境內有數家日式傳統糕點店。除了直接到當地店面購買外，札幌市內也有網羅來自各地名點的商店。

價格：258日圓∼

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  • 北海道Dosanko Plaza札幌店
  • KITA KITCHEN極光城分店

FOOD 在家重現當地口味的拉麵

ITEM 04 拉麵外帶包

伴手禮店或超市也會賣名店監製的拉麵外帶包，可以帶回各家美味。還有用蝦子或昆布等在地食材製成的商品。

價格：100日圓∼

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  • 伴手禮店、北海道超市

DRINK 歷史悠久的珍貴威士忌

ITEM 05 北海道威士忌

和日本威士忌之父竹鶴政孝頗有淵源的日果威士忌余市釀酒廠，除了經典酒款外，還有珍貴的限定版威士忌。在各地機場也買得到。

價格：3000日圓∼

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  • 日果威士忌余市釀酒廠

FOOD 北海道居民熱愛的古早味

ITEM 06 超市＆便利商店的當地商品

北海道境內限定販售的泡麵、調味料、麵包或飲料等。附中式湯料包的速食炒麵「炒麵便當」是人氣商品，在北海道及外縣市都擁有眾多粉絲。

價格：209日圓∼

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  • 北海道超市、便利商店

FOOD 堅持手工製作的北海道起司

ITEM 07 北海道起司

用現擠鮮奶製成味道香濃的起司。北海道境內有多家起司工房，除了到工房買現做的起司外，也可以在道內的產地直銷市場購得。

價格：388日圓∼

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  • 十勝物產中心
  • 十勝村產地直銷市場

FOOD 以北方海產當下酒菜

ITEM 08 海鮮加工品

也可以買鮭魚、烏賊或干貝等海產當伴手禮，如果要送人還是加工產品比較方便＆令人放心。常溫品的話推薦鮭魚乾，冷藏品則是醬油漬鮭魚卵。

價格：346日圓∼

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  • 北海道Dosanko Plaza札幌店
  • KITA KITCHEN極光城分店

GOODS 動物造型商品及甜點

ITEM 09 動物園商品

北海道的觀光勝地旭山動物園，販售多款動物園原創商品。有造型玩偶、文具、零食或甜點等，種類豐富。

價格：310日圓∼

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  • 旭川市旭山動物園
  • 札幌市圓山動物園

GOODS說到北海道香氛就是這個

ITEM 10 薰衣草商品

在以薰衣草花田而聞名的富田農場，有多款用自家薰衣草製成的原創商品。如香水、精油或香氛乾燥花，都擁有療癒花香。

價格：712日圓∼

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  • 富田農場

GOODS 在數量有限的成品中尋找喜歡的商品

ITEM 11 小樽玻璃

玻璃製品是小樽的代表性伴手禮，有玻璃杯、飾品及餐具等，種類眾多且式樣豐富。在小樽主街道堺町通上有不少家玻璃商店。

價格：864日圓∼

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  • 北一硝子三號館
  • 大正硝子館 總店

GOODS 以愛努藝術品當伴手禮

ITEM 12 愛努族工藝品

在阿寒湖愛努村及附近有多家販售愛努傳統工藝品的商店。如愛努族特有的花紋刺繡品、木雕擺飾等等。

價格：1500日圓∼

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  • 阿寒湖愛努村

GOODS 店長嚴選商品

ITEM 13 進口生活用品

近年來在札幌，從北歐或歐洲進口生活用品販售的選品店備受矚目。從餐具到布製品，或許能遇到命定單品？

價格： 1265日圓∼

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  • presse
  • piccolina
進口生活用品

GOODS 來自札幌的設計品

ITEM 14 來自札幌的設計品

如來自札幌的地方品牌「札幌Style」認證商品或札幌當地創作者的手工製品等。大多以雪景或北方動物為主題。

價格： 1512日圓∼

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  • 札幌Style Shop
  • SPACE1-15
札幌的設計品

FOOD 在家享用北方精華美味

ITEM 15 調味料

除了用大量北海道蔬果製成的沙拉醬或果醬外，湯咖哩包和成吉思汗烤肉醬都是伴手禮選項。為家常菜添點北海道風味吧！

價格：565日圓∼

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  • 富良野市集1店＆富良野市吉2店
  • 美瑛選果
調味料

COSME 濃縮溫泉精華的保養品

ITEM 16 保養品

十勝川溫泉素有「美人湯」之名。讓加了稀有濕原溫泉成分的化妝水或美容液等保養品，為妳增添女性魅力。也有十勝川溫泉花園水療館的自有品牌商品。

價格： 1080日圓∼

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  • 十勝川溫泉花園水療館
保養品

※要帶酒或調味料等瓶裝商品回家時，放入夾鏈袋再帶走比較安全。事先準備好袋子吧。

（本文摘自朝日新聞出版著《北海道：最新‧最前線‧旅遊全攻略》，奇光出版提供）

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