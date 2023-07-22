準備出發北海道 行李打包小撇步

隨著日本打開國門，加上大勢日劇《First Love初戀》取景，北海道再度成為熱門旅遊地。圖／freepik
隨著日本打開國門，加上大勢日劇《First Love初戀》取景，北海道再度成為熱門旅遊地。圖／freepik

決定好出發日期，就趕快開始準備旅行用品！充分確認下列物品是否已準備妥當，避免在當地手忙腳亂。以開車為主要交通工具的地區，附近大多沒有便利商店，不要只想著到當地再買，帶齊基本必需品再出發比較保險。

USEFUL ITEMS

3天2夜的話帶登機箱就夠了！不過要是買了很多伴手禮帶回家， 最好準備大行李箱才夠裝。

飯店會提供洗面乳等盥洗用品，但也可以自備個人慣用品，讓旅程更舒適。冬天氣候乾燥，不要忘記帶保濕產品。

FASHION

氣候依地區有明顯差異，但全年氣溫比日本本州低。就算夏天有時會超過30℃，但早晚偏涼，最好攜帶外套。隆冬時節就算中午氣溫也時常在零度以下，須做好防寒準備。

四季穿搭指南

春
春 直到4月中旬都還會下雪。早晚寒冷，須帶穿脫方便的外套。
夏
夏 白天可穿短袖或涼鞋。早晚帶件長袖上衣比較放心。
秋
秋 從10月起就要準備大衣或毛衣。依洋蔥式穿法或披肩做調整。
冬
冬 必備厚羽絨外套、手套、帽子和圍巾等保暖衣物。鞋子須穿雪靴。

MONEY

有些地方不能刷卡，還是要帶現金。常停車的話，多準備點零錢比較放心。

省錢之旅只要2.5萬台幣就夠了

現金： 有些地方附近沒有ATM，多帶點現金在身上。請注意巴士上無法使用大面額紙鈔。

現金

3天2夜的平均預算 　約3萬台幣

◎事先費用

機票⋯ 8000∼2萬台幣

飯店⋯ 3000∼1萬台幣

租車⋯ 3000∼6000台幣

◎當地費用

食⋯ 4500台幣

購物⋯ 4500台幣

音樂⋯ 3000台幣

拍照⋯ 1500台幣

每人花費不同，以上金額僅供參考。

當地使用的隨身包

可放貴重物品、手帕或旅遊書等。帶著笨重的行李長途旅行，一下子就走累了，分類打包才是上策。

方便自駕遊的隨車物品

在北海道開車移動的時間相當長。備好以下物品，降低行車時的不便及焦躁感！

…etc.

除了錢以外，再放入機票、雨具、飲料等讓旅程更舒適的隨身用品。

機票
機票　事先印好電子機票。
手機充電器
手機充電器　在旅遊景點，手機的耗電量比想像中還快。有行動充電器比較放心。
雨具
雨具　方便的晴雨兩用傘。
外套
外套　即便是盛夏早晚也有寒意。帶條迅速就能披上的披肩等就很實用。
相機
相機
＼不要忘記帶喲！／
＼不要忘記帶喲！／

※夏天也不要忘記防曬。帶上抗UV外套、帽子、防曬乳，才不會曬傷肌膚而後悔不已。

（本文摘自朝日新聞出版著《北海道：最新‧最前線‧旅遊全攻略》，奇光出版提供）

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