準備出發北海道 行李打包小撇步

決定好出發日期，就趕快開始準備旅行用品！充分確認下列物品是否已準備妥當，避免在當地手忙腳亂。以開車為主要交通工具的地區，附近大多沒有便利商店，不要只想著到當地再買，帶齊基本必需品再出發比較保險。

USEFUL ITEMS

3天2夜的話帶登機箱就夠了！不過要是買了很多伴手禮帶回家， 最好準備大行李箱才夠裝。

飯店會提供洗面乳等盥洗用品，但也可以自備個人慣用品，讓旅程更舒適。冬天氣候乾燥，不要忘記帶保濕產品。

FASHION

氣候依地區有明顯差異，但全年氣溫比日本本州低。就算夏天有時會超過30℃，但早晚偏涼，最好攜帶外套。隆冬時節就算中午氣溫也時常在零度以下，須做好防寒準備。

四季穿搭指南

春 直到4月中旬都還會下雪。早晚寒冷，須帶穿脫方便的外套。 夏 白天可穿短袖或涼鞋。早晚帶件長袖上衣比較放心。

秋 從10月起就要準備大衣或毛衣。依洋蔥式穿法或披肩做調整。 冬 必備厚羽絨外套、手套、帽子和圍巾等保暖衣物。鞋子須穿雪靴。

MONEY

有些地方不能刷卡，還是要帶現金。常停車的話，多準備點零錢比較放心。

省錢之旅只要2.5萬台幣就夠了 現金： 有些地方附近沒有ATM，多帶點現金在身上。請注意巴士上無法使用大面額紙鈔。

3天2夜的平均預算 約3萬台幣

◎事先費用 機票⋯ 8000∼2萬台幣 飯店⋯ 3000∼1萬台幣 租車⋯ 3000∼6000台幣 ◎當地費用 食⋯ 4500台幣 購物⋯ 4500台幣 音樂⋯ 3000台幣 拍照⋯ 1500台幣 每人花費不同，以上金額僅供參考。

當地使用的隨身包

可放貴重物品、手帕或旅遊書等。帶著笨重的行李長途旅行，一下子就走累了，分類打包才是上策。

方便自駕遊的隨車物品

在北海道開車移動的時間相當長。備好以下物品，降低行車時的不便及焦躁感！

…etc.

除了錢以外，再放入機票、雨具、飲料等讓旅程更舒適的隨身用品。

機票 事先印好電子機票。 手機充電器 在旅遊景點，手機的耗電量比想像中還快。有行動充電器比較放心。 雨具 方便的晴雨兩用傘。 外套 即便是盛夏早晚也有寒意。帶條迅速就能披上的披肩等就很實用。 相機 ＼不要忘記帶喲！／

※夏天也不要忘記防曬。帶上抗UV外套、帽子、防曬乳，才不會曬傷肌膚而後悔不已。

（本文摘自朝日新聞出版著《北海道：最新‧最前線‧旅遊全攻略》，奇光出版提供）

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