準備出發北海道 行李打包小撇步
決定好出發日期，就趕快開始準備旅行用品！充分確認下列物品是否已準備妥當，避免在當地手忙腳亂。以開車為主要交通工具的地區，附近大多沒有便利商店，不要只想著到當地再買，帶齊基本必需品再出發比較保險。
USEFUL ITEMS
3天2夜的話帶登機箱就夠了！不過要是買了很多伴手禮帶回家， 最好準備大行李箱才夠裝。
飯店會提供洗面乳等盥洗用品，但也可以自備個人慣用品，讓旅程更舒適。冬天氣候乾燥，不要忘記帶保濕產品。
FASHION
氣候依地區有明顯差異，但全年氣溫比日本本州低。就算夏天有時會超過30℃，但早晚偏涼，最好攜帶外套。隆冬時節就算中午氣溫也時常在零度以下，須做好防寒準備。
四季穿搭指南
MONEY
有些地方不能刷卡，還是要帶現金。常停車的話，多準備點零錢比較放心。
省錢之旅只要2.5萬台幣就夠了
現金： 有些地方附近沒有ATM，多帶點現金在身上。請注意巴士上無法使用大面額紙鈔。
3天2夜的平均預算 約3萬台幣
◎事先費用
機票⋯ 8000∼2萬台幣
飯店⋯ 3000∼1萬台幣
租車⋯ 3000∼6000台幣
◎當地費用
食⋯ 4500台幣
購物⋯ 4500台幣
音樂⋯ 3000台幣
拍照⋯ 1500台幣
每人花費不同，以上金額僅供參考。
當地使用的隨身包
可放貴重物品、手帕或旅遊書等。帶著笨重的行李長途旅行，一下子就走累了，分類打包才是上策。
方便自駕遊的隨車物品
在北海道開車移動的時間相當長。備好以下物品，降低行車時的不便及焦躁感！
…etc.
除了錢以外，再放入機票、雨具、飲料等讓旅程更舒適的隨身用品。
※夏天也不要忘記防曬。帶上抗UV外套、帽子、防曬乳，才不會曬傷肌膚而後悔不已。
（本文摘自朝日新聞出版著《北海道：最新‧最前線‧旅遊全攻略》，奇光出版提供）
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