後疫情時代，海內外各旅遊景點恢復遊客如織，本報專訪兩位旅遊玩家，其一是「老玩童」鄧予立在疫情期間遊歷各國，用鏡頭記錄世界的模樣，更深度走訪義大利，記錄疫情期間名勝景點的蒼涼與美；「講座達人」展展則透過不停分享旅遊紀錄，從實體到線上，串聯台日旅遊市場，成台日旅遊橋梁。

旅人之眼看世界 1

老玩童鄧予立遊義 快門寫下蒼涼與美

香港亨達集團創辦人兼榮譽顧問鄧予立是著名企業家及金融家，更是旅遊達人，73歲的他，迄今已遊歷148國，疫情期間，大家關在家裡，他則在這段期間周遊列國，他將防疫期間遊歷寫下《旅遊記疫：老玩童深度遊瑞士》、《旅遊記疫：老玩童西藏自駕遊》，記錄著疫情期間的旅遊視角及珍貴的旅遊經驗，並分享「老玩童」如何玩出人生新高度。

玩遍世界的鄧予立，特別在義大利待了100多天，走遍義大利20個大區，疫情期間，他採用自駕方式，從瑞士南部來到義大利的倫巴第大區。相較乘搭公共交通工具，疫情期間，他選擇相對安全的交通方式，「米蘭」因而成為他旅遊義大利大城小鎮時的中轉站，在這裡留下不少足跡，也結下了深厚情緣。

米蘭曾是古羅馬帝國時期最繁榮的城市之一，擁有豐富的文化遺產，自古以來就是義大利的經濟中心，19世紀後期成為工業重鎮，在宗教上也有代表性的「米蘭主教座堂」，儼然是米蘭的象徵。米蘭大教堂是歐洲第3大教堂，僅次於梵蒂岡聖彼得大教堂和西班牙塞維利亞主教座堂，但它的意義不只限於宗教面，也代表世界建築史和文明史的奇蹟。

疫情期間，教堂大門緊閉，拒遊人於門外，鄧予立當時僅能站在荒蕪廣場上，解封後，他重返此地，又是熙來攘往的人潮， 疫情前後的遊歷讓他有感而發，聯想到義大利盲人國寶男高音歌手安德烈波切利（Andrea Bocelli）在疫情期間舉辦的線上音樂會，在這場音樂會後，安德烈波切利寫下：「歷史告訴我們，在這一切結束後，春天會比我們記憶中的任何一個春天還要燦爛。」

疫情後，人們嚮往旅遊，也就像安德烈波切利所描述的春日般燦爛，鄧予立用攝影鏡頭記錄義大利之美，日前在華山展出《「老玩童遊義大利」鄧予立個人攝影展》，將疫情期間拍攝的數萬張照片，汲取精華展出，接下來也預計出版義大利遊記，上、中、下三冊完整記錄疫情期間遊歷。

鄧予立是著名企業家及金融家，更是旅遊達人 。圖／鄧予立提供 大運河一隅，威尼斯Venice位於威尼托大區。圖／鄧予立提供

義大利蒙特拿破崙大街。圖／鄧予立提供 洞穴餐廳Grotta Palazzese波利尼亞諾阿馬雷Polignano a mare，位於普利亞大區。圖／鄧予立提供

位於米蘭倫巴第大區的街頭，先前因疫情人煙稀少。圖／鄧予立提供

旅人之眼看世界 2

達人展展說故事 分享經驗推廣古道

旅遊達人展展2013年從環島沙發客開始愛上旅行，以「Chan Chan與100個環島沙發客的故事」為主題，也因此發現「青年旅館」商機，符合他想要旅宿又不侷限於傳統型態的需求，因緣際會下他到台中某背包客棧擔任管家，後來在新竹開設「Sofa Story，旅行主題空間」舉辦各項活動推廣青旅、自助旅行。

他認為，傳統的旅宿業和民宿、青年旅館的目標客群不同，更具活力跟特色，現在的他雖不在青旅的第一線，但依舊保持與青旅界的互動，除了時常與各旅店跨界合作宣傳外，將青旅精神融入教育推廣，帶著一群社區大學的學員入住青旅，認識台灣在地文化，深度探索大小鄉鎮，吸引許多退休族跟樂齡族參加，偶爾也會有年輕人或是有志於青旅行業的新鮮人來聽課。

展展也把分享精神發揮在旅行上，走過熊野古道、四國遍路的他，勤於分享心得、開講座，也吸引日本旅行社「豐和旅行社」青睞，邀他一起推廣以古道為主的日本深度旅遊。他說，豐和旅行社的特色就是老闆會講中文，來台舉辦分享會、勤跑在地，就像選舉一樣跑出好成績，成單率很高。

除了樂於分享，展展也在舉辦講座中找到商機，除了開拓日本在地旅遊人脈，他也受邀與旅遊神人們一起出版《16歲的壯遊課》，談人生中的第一趟旅行「四國遍路」，這一次他從聽故事的人，變成說故事的人。(中國時報 吳娮翎)

熊野古道那智大社是和歌山世界遺產熊野三山之一。圖／展展提供 展展為「豐和旅行」拍攝熊野古道之美。圖／展展提供

四國遍路第8番「熊谷寺」。圖／展展提供 展展前往小豆島遍路，行程全長150km，徒步約需1周。圖／展展提供

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