竹市墨咖啡 營造不受打擾的氛圍

在新竹市林森路開業10多年的「墨咖啡」，是在地咖啡愛好者一定會知道的店，在這裡不講求速度、翻桌率或坪效，老闆周義翔在學生時期，沒事就喜歡窩在咖啡館，想營造的正是不受打擾的安心感，滿足多數人對咖啡館的想像，讓更多客人願意走進來，認識一杯好的咖啡。

一走進墨咖啡，店內有用筆電念書打字的學生、遠端工作的上班族、聚會聊天的阿姨、談生意的大叔，所有人都能在這找到喜歡的角落。周義翔一坐下就開始講起他的咖啡經，聽著他鉅細靡遺地描述，像是把眼前褐色的液體，解構到分子後再重新排列。

43歲的周義翔就讀台北大學時，常搶不到圖書館座位，只好到咖啡館念書，養成喝咖啡的習慣後，開始買器具、學沖煮，一頭栽進鑽研咖啡的世界。公行系畢業後，他原本打算用1到2年探索興趣，留在台北湛盧咖啡磨練，沒想到一待就是4年半，從沖煮、義式到烘豆，也協助展店。

最後在2011年，周義翔決定返鄉開設自家品牌，當時新竹咖啡館選擇還非常少，他說，新竹雖然不大，但作為「老新竹人」想藉自身所學所得，將理想中的精品咖啡館帶回來新竹，店面所在位置，正是周義翔小時候住過的地方。

1樓櫃檯後方貼滿在地藝文活動海報，記錄了新竹藝文能量茁壯的過程；2樓則有客人和朋友捐贈的大量書籍。10幾個年頭過去了，在墨咖啡工作過的員工也都向外開枝散葉，先前他拉著文組畢業茫然的弟弟一起學咖啡，現在2人都成了新竹咖啡圈獨當一面的主理人。(中國時報 王惠慧)

「墨咖啡」老闆周義翔想營造不受打擾的安心感，讓更多客人願意走進來，認識一杯好的咖啡。圖／王惠慧攝

墨咖啡

地址：新竹市東區林森路180號

電話：（03）522-0608

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