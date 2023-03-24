新北迴禾‧Round 按摩後喝一杯咖啡

隱身於捷運新店站附近的複合式咖啡廳「迴禾‧Round」，由整復師陳博墉與咖啡師陳仕珀一起創立，除了單點外，整復完也提供一杯免費咖啡，讓身心靈更加和諧放鬆。兩人是軍中同梯，一見如故，因緣際會發現咖啡對人體的好處，決定結合所長，讓按摩與咖啡更加緊密結合。

迴禾布置採簡約風格，一進門就能感受淡淡的咖啡香氣，寬敞、素雅的室內空間，讓每一個細節盡收眼底，空氣中瀰漫平靜，成為遠離都市叢林的好所在。

陳博墉表示，要改善身心健康，環境至關重要，傳統國術館的氛圍宛如菜市場，無法讓人完全解脫的境界。直到遇到陳仕珀，才大膽將深埋在內心的創業夢實踐。

近年複合式商店模式在全球蔚為風行，陳仕珀表示，以咖啡廳結合物理治療的想法並非想賺更多錢，主要是想幫客人解決問題、回歸生活。咖啡內含多種物質能紓緩情緒，尤以單寧酸和綠原酸能讓人體感到快樂；陳博墉說，咖啡的加持能提升放鬆效果，舒緩調理過程不適。

談及台灣咖啡廳飽和，陳仕珀說，很多人應該都一樣，開的不是一間咖啡店，而是夢想。他喜歡藉著與人分享傳授經驗，因為在工作得到成就感，也希望大家對自己喝的東西有所認知，知道好的咖啡不只有苦澀這個形容詞。店內除了多種手沖單品供選擇，目前也在研發甜點，讓消費者能以多種角度去認識「迴禾‧Round」。(中國時報 徐沛琪)