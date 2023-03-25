搭飛機仔細看！航空公司標誌 會飛的文化遺產

從神獸、山羊到黑雞，各有所愛

被疫情搞了這麼久，大家都很懷念以前可以坐飛機的日子，想飛不只是人類的渴望，更是在疫情下的渴望。以往搭機時，候機時很喜歡看飛機，雖然不見得是搭乘那架班機，但看著各個不同航空公司機身上塗裝不同的文字和圖案，總會想像坐上去後就能通往世界哪一個國家與城市。

以前看書知道萊特兄弟因為羨慕鳥兒有翅膀可以飛翔而發明飛機，雖然只有鳥會飛，但有些動物奔跑的速度不輸給空中的鳥兒，動物有許多特殊的本領是人類所沒有的，也以此為想像基礎，衍生出許多虛擬的神話動物，許多航空公司的企業標誌，往往就夾雜這樣的概念在裡面，我把全世界的航空公司標誌扣除掉字體設計外分為三大類。

會讓我聯想到這樣的主題，是因為寫到阿拉伯大角羚羊作為卡達航空的標誌，像突尼西亞航空標誌是一頭公羊；吉布地航空標誌是一隻扭角林羚；坦尚尼亞精密航空標誌是隻奔跑健將的湯氏瞪羚；巴基斯坦航空標誌是隻有捲曲螺旋形的捻角山羊，是巴基斯坦的國獸；安哥拉航空公司標誌是隻大黑馬羚，是安哥拉特有物種，也是國家象徵。其實像鹿或羊這類草食性動物，生性膽小，所以碰到危險時，最好保命的方式就是三十六計走為上策，跑起來像飛一樣，當然成為企業識別標誌首選，這一類叫做「趕羚羊」。

人們嚮往飛翔，在還沒有飛機的年代，只能看禽鳥在空中來去自如，所以第二類「有夠鳥」應該是最常見的航空公司標誌設計靈感來源。具地方特色的包括日本航空的紅鶴；被稱為鷺城的廈門航空以白鷺鷥為標誌；海灣航空標誌是阿拉伯的獵鷹；中亞的塔吉克和土庫曼航空，不約而同都選擇高原上的雪鴿作為標誌；烏茲別克航空則是以哈薩克族崇拜的白天鵝作為標誌；以國鳥為設計藍圖的包括：美國航空的白頭鷹、斯里蘭卡的黑尾原雞、哥斯大黎加的褐背鳥。

也許你會說我掛羊頭賣狗肉，明明聊的是世界遺產，卻講到恍如隔世，是不是被置入？其實我也好想被置入，我要的不多，只要以後搭機都能升等商務艙就好了！其實重點來了，第三類「奇葩獸」是文化裡的神獸，不僅出現在航空公司標誌上，也會出現在世界遺產，應該說當初設計就是來自於這些古代想像。像是文明古國中波斯有獅鷲（homa）：鷹頭獅身的神獸，象徵智慧與力量的結合，成為伊朗航空的標誌，傳說祂一生不斷在高空中飛行穿梭，從不停歇，在伊朗被看作是強大的吉祥鳥，在波斯波里斯的柱頭上就可看到；埃及的荷魯斯（Horus）是隻遊隼，是冥王奧西里斯之子，法老的守護神，也是王權的象徵，成為埃及航空的標誌，在埃及神廟壁畫雕刻皆可見；印度教的神鳥嘉魯達（Garuda），是保護神毗濕奴的坐騎，竟然成為全世界最大的伊斯蘭國家印尼國家航空的標誌，在吳哥窟、印尼普蘭巴南皆可見到；塞爾維亞航空標誌是雙頭鷹，雙頭鷹是東羅馬帝國的國徽，也成為南歐斯拉夫民族的象徵；緬甸航空標誌是一隻長鼻、象牙、魚尾、飛馬的神獸賓沙魯巴，代表力量及上天下海的能力，被大量運用在寺院和皇家建築的立柱上。企業識別標誌和文化相結合，無疑是最好的行銷。

波斯波里斯遺址的獅鷲。圖／時報出版提供

波斯波里斯（Persepolis）

▪入遺年份 1979

▪種類 文化遺產

▪國家 伊朗

底比斯古城及其墓地（Ancient Thebes with its Necropolis）

▪入遺年份 1979

▪種類 文化遺產

▪國家 埃及

（本文摘自馬繼康著《趣你的世界遺產：關於那些歷史古蹟裡的奇人異事：泡澡、拋披薩、趕羚羊、唱情歌，還有健身大叔……帶你看不一樣的世界遺產》，時報出版提供）

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