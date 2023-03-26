提到地中海飲食 你想到什麼？不一樣的世界遺產

地中海飲食被列入西班牙、葡萄牙、希臘、摩洛哥、義大利、克羅埃西亞等國家共同擁有的非物質文化遺產，一提到地中海飲食，想到的多半是健康，醫學報告顯示，具備地中海飲食習慣的國家居民，罹患心臟病的機率較低，普遍壽命也較長。

地中海飲食有許多標準，但橄欖絕對是靈魂所在。希臘神話裡敘述橄欖樹的由來，是戰神雅典娜（Athena）和海神波賽頓（Poseidon）競爭雅典的守護權，波賽頓變出戰馬，雅典娜將長槍射向大地，瞬間化為代表和平與豐美的橄欖樹，人們當然喜歡和平而非戰爭，感謝當年雅典人明智的選擇了雅典娜，否則我們就嘗不到地中海料理了。

以希臘為例，許多菜餚都用相當多的橄欖油。說希臘人吃橄欖油像喝水一樣，可是一點都不誇張的形容，一個人一年可以吃掉約18 公斤的橄欖油。我們家中的橄欖油，可能就一瓶煎、煮、炒、炸樣樣來，但希臘人的家中絕對不只一瓶，橄欖油可以當奶油，揉出緊實的主食麵包；也可以當醋，醃漬出許多的蔬果生鮮；也可以當鹽，風乾或醃過的豬肉與香腸，便可用油封起以貯存過冬；也可以當麻油，濃湯端上桌，滴上幾滴金黃的橄欖油，更能激出鮮香。真是一油在手，妙用無窮。

橄欖樹在希臘文化中扮演非常重要的角色與意涵，希臘人從出生到死亡，都和橄欖樹脫不了關係。橄欖樹象徵生命，因此嬰兒出生受洗宗教儀式過後，必須塗上橄欖油；橄欖樹也象徵重生，因此當希臘人死後，墓前必須插上一排橄欖樹的枝條。它同時也具有和平與勝利的意義。

希臘醫藥之父希波克拉底（Hippocrates），也曾經把橄欖油當作藥膏塗抹在傷口；它同時也是愛情的表徵，希臘有句諺語說：「如果你吃橄欖油，今晚就來我的懷抱裡；如果你吃奶油，那麼今晚就待在家中獨自一人吧！」；橄欖油甚至能當建材，希臘人把橄欖油和水泥和在一起攪拌，作為興建教堂的接著劑；漁夫將橄欖油倒進海中，海水會平靜無波，而且漁夫能更清楚的看見海中的魚兒，滿載而歸；在沒有肥皂的年代裡，古希臘人用橄欖油塗抹在身上洗滌與保持滋潤，而到今日，橄欖油肥皂更是成為當地人與觀光客的最愛。

有則關於希臘飲食的笑話：每當夏日村裡的婦人叫喚自己的先生回家吃午飯時，總是會叫道：「再不回來吃飯，菜就變熱了﹗」但卻也可以從中看出希臘飲食的特性，爽口的冷食在希臘菜中佔了非常重要的角色，而且希臘人認為吃冷食是有助消化的。

也許在一般觀光客的眼中，食物裹上一層油膩膩的橄欖油，實在叫人難以下嚥。但地中海飲食也有平衡之道，除了少肉多菜，便是善用天然調味。例如數量可與橄欖樹媲美的自然果酸——檸檬、柑橘，還有私家釀製的葡萄酒醋，都是最天然的去油解膩方。另外地中海俯拾皆是的新鮮香草與來自中亞的香料，如鼠尾草、月桂、肉桂、茴香、百里香、奧勒岡、紫蘇、迷迭香等，更輕巧地化重油於無形，只留清新的果草香，與適口的酸鹹甘醇。

但畢竟飲食這習慣是從小根深蒂固的，健康的通常不好吃，好吃的通常不健康，以我為例，偶爾吃還不錯，天天吃如同牛吃草。如果科學證明地中海飲食不會地中海禿頭，那麼應該就更多人會吃了吧！

地中海飲食（Mediterranean diet）

▪入遺年份 2013

▪種類 非物質文化遺產

▪國家 塞浦路斯、克羅埃西亞、希臘、西班牙、葡萄牙、義大利、摩洛哥

（本文摘自馬繼康著《趣你的世界遺產：關於那些歷史古蹟裡的奇人異事：泡澡、拋披薩、趕羚羊、唱情歌，還有健身大叔……帶你看不一樣的世界遺產》，時報出版提供）

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