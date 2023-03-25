走一趟築地市場 與〈米本珈琲〉的美好邂逅

因為看起來就是一間正宗咖啡館路線的店，雖然店鋪本身的風格和氣氛略為欠缺，感覺上彷彿咖啡快餐店，擱在別地大約會直接略過，但是魚市場和正宗烘焙咖啡館的感覺太衝突，腳步一時不受控，就轉進了這個美好的邂逅。

在一片日式風情的雜貨小舖中，米本珈琲無疑是相當突兀的，紅色的吧檯椅，深色洋風的吧檯，搭配樣式輕便簡單的西式桌椅，感覺輕鬆。狹小的店鋪有大半空間讓咖啡豆占去，隱約讓我想起臺北幾間自烘咖啡豆的小店。一問之下，果然也是一間自己動手烘焙咖啡豆的店鋪。其實那段時間臺北的自烘咖啡豆店家過於氾濫，水準高低不一不說，同間咖啡豆的烘焙質量也時常不穩定，常常讓人皺眉。有一陣子我幾乎只去以 illy*1咖啡豆為材料的店家，畢竟經過標準化大量的烘焙，比較容易讓每粒咖啡豆受熱平均，品質穩定。我也可以避免踩雷的困擾。

然而旅行中對咖啡的寬容度大為提高，在魚市場的自烘咖啡豆館能給予人甚麼樣的新奇體驗勾起我濃厚的好奇心。入內一口氣點了一杯單品，一杯花式的維也納。菜單的品項切切實實地讓人了解這正是一間不揉雜質的咖啡館，咖啡以外的輕食選項不多，主角是誰清楚明白。

兩杯咖啡送上，從屋外一路瀰漫的純粹香氣此時更是直接沖溢鼻間。滿口濃郁，竟不輸名品咖啡多少，令人驚豔。再仔細觀察，此間客人已不再是市場工作者，感覺上屬於咖啡老客的人所在多有，更有幾批歐美人士逐香而來，皆是操著一口流利日語，感覺上並非遊客，而是異國遊子來此尋覓家鄉之味。來的人除了一品咖啡，也多要帶上幾包咖啡豆方肯離去，一屋子人喝咖啡的喝咖啡，挑挑揀揀咖啡豆的只管挑挑揀揀，各有各的熱鬧。本以為這樣的店家在此地是新客，不料抬頭一看，招牌上明寫著從一九六○年便開始營業，開店的時間很早，不完全是為了魚市場的客人，據稱更是為了要趕上第一班地鐵，讓所有人能清早就方便快速地喝上一杯提神醒腦的好咖啡。

店實在小，客人多，老闆也是真忙，畢竟不是可以自在長待的咖啡館，更像義大利街邊急匆匆站著就立時一口乾掉的迅捷，來過多次，依然難以挖掘出甚麼故事。不過咖啡實在好喝，除了每次來築地總要繞過來喝上一杯，咖啡豆也成為習慣性的伴手禮。築地一帶另也開了一間米本咖啡新店，要比本店的氣氛雍容自在，若想感受不同氣氛，或許您也可以去新店試試。