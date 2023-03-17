台中武陵農場延續粉紅夢幻 福壽山農場迎白色浪漫

武陵農場櫻花季活動雖已結束，但晚生櫻花仍接力綻放，桃花也將於4月登場，一大片桃子園將延續滿山的粉紅夢幻。台中福壽山千櫻園粉色花海逐漸褪去，白色系的染井吉野櫻、大島櫻接續盛開，李花、梨花則蠢蠢欲動，將迎來春天的白色浪漫，而白裡透紅的蘋果花也大受青睞，3、4月是上山賞水果花的好季節。

武陵農場副場長胡發韜表示，櫻花季活動剛落幕，一系列水果花季將接續登場，武陵農場桃樹種植面積廣達5.8公頃，位於桃山瀑布與露營區交叉路口前的桃子園，無數棵桃花已蓄勢待發，預估3月底綻放，一大片粉紅花海將令人目眩神迷；桃花莊、旅客服務中心及蝴蝶館前及別館的桃花則為桃紅，預料將把武陵農場妝點得更加繽紛豔麗。

春神悄降臨，福壽山千櫻園粉色花海逐漸褪去，改由白色系的晚生櫻花霧社櫻與大島櫻接力登場，目前已陸續開花，將於3月中旬怒放；吉野櫻盛開期預估落在3月底，千櫻園迫不及待換裝，一大片的白色浪漫盡收眼底，許多遊客紛紛再次造訪，感受不同的櫻花之美。

福壽山農場指出，3月中旬後不僅有白色系櫻花可賞，白色的李花也蠢蠢欲動，桃紅的桃花也將盛開，預估3月底至4月初進入盛開期，接力晚生白色系櫻花的浪漫。

此外，蘋果花是福壽山農場4月份的主角，將於4月中旬至4月底進入開花期，滿山上萬棵的蘋果樹，屆時綻放爭妍，白裡透紅的花朵將布滿整座蘋果園，並散發出淡淡芬芳，絕對是視覺及嗅覺雙重饗宴，歡迎遊客拭目以待。(中國時報 陳淑娥)

延伸閱讀