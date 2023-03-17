嘉市車庫園區 一窺百年小火車的祕密

位於嘉義市的阿里山森林鐵路車庫園區，宛如阿里山小火車博物館，有退役的蒸汽火車、柴油機車、動力客車、客貨車廂，還有讓火車頭變換方向的圓形轉車台，及各式機車頭、修理工廠廠房設備，適合全家遊玩的知性景點。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山森林鐵路車庫園區（嘉義車庫園區）源自日據時期的「北門修理工場」，原址在北門機關庫，隨著鐵路施工陸續擴充，並啟用現址林森東路的車庫園區，專責建造及維修阿里山鐵路各式機車、客車、貨車，已有近百年歷史。

車庫園區目前展示歷代退役機關車頭及客車廂，包括18噸13號蒸汽機車、已修復的28噸25號蒸汽機車、木造車廂羅東客甲車、貴賓車、阿里山號、新世代鋼體客車光復號、中興號等，來園區旅遊可以一窺阿里山小火車百年來千姿百態的轉身。

車庫園區是為阿里山小火車維修而誕生，師傅都練就一身好功夫，維修、改裝、製造零件都拿手，還能自製外鍋爐、蒸汽引擎，阿里山檜木車廂也是修理廠的經典傑作之一。

車庫園區現在更是觀光旅遊必打卡拍美照的夯點，園區裡有小火車鐵道，還有林鐵全線唯一的「轉車台」，就是讓火車轉向的設計，也有用枕木及鐵圈製造的別致座椅，處處流露阿里山林鐵文化的獨家風景。

遊客到車庫園區，綠樹成蔭與藍天相映，自然景觀清幽，還可以漫步在鐵軌上，園區好玩好取景，是情侶約會、新人拍婚紗照、鐵道迷拍攝、親子樂遊、全家老少暢遊的好景點。(中國時報 廖素慧)

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