竹縣峨眉湖遊船 飽覽湖光山色

新竹縣峨眉鄉擁有十二寮休閒農業區以及峨眉湖等著名景點，其中峨眉湖岸一側種滿了黃花風鈴木，每到3月進入花期，金黃色花朵盛開燦爛的美景，總吸引許多遊客前來打卡拍照，湖畔還有咖啡店，視野絕佳，是許多環湖散步民眾最佳駐足休憩地點。

峨眉鄉位於新竹、苗栗兩縣交界處，最著名的景點便是峨眉湖。峨眉湖又名大埔水庫，是當地用來灌溉農田的重要水庫，旅客走在細茅埔吊橋上，湖中風景盡收眼底。峨眉鄉公所表示，為讓遊客遍覽峨眉湖自然風光與生態美景，湖畔有電動遊船，提供民眾用不同角度欣賞峨眉湖景，不過遊船班次並不固定，最好提前預約搭乘。

除了遊湖賞景，民眾也可選擇步行方式飽覽湖光山色，峨眉湖環湖步道目前仍未串聯一體，分為不同區段，鄉公所推薦天恩彌勒佛院彌勒大佛一側的步道，不只有觀景台，步道長且靠近水面，能近距離欣賞絕美湖光山色。

對面一側的春天景緻也相當迷人，隨著時序步入3月，湖畔黃花風鈴木也將陸續綻放，盛開時大片金黃花朵燦爛耀眼，成為民眾最佳拍照打卡點。繞著峨眉湖步道散步健行，還有雪之湖咖啡、十二寮休閒農園、富興茶業文化館等休憩景點，提供遊客深度體驗在地文化與茶產業風情。

天恩彌勒佛院也是峨眉必訪景點，園內有尊72公尺高青銅彌勒大佛，讓周遭環境更顯寧靜莊嚴，也是峨眉著名地標。除湖泊美景外，富興老茶廠、季節限定的桐花步道等也不容錯過，擁有如此悠閒慢活節奏的峨眉，吸引知名藝人白冰冰前來置產，成為道地的新竹縣民。(中國時報 邱立雅)

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