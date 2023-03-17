台北陽明山海芋季 來場一個人的旅行

每年3到4月是海芋盛開期，北市陽明山竹子湖3月中旬至4月23日舉辦「海芋季」，今年在9家農園、湖頂區及湖田國小推出11個花藝造景，利用汽車、鏡子、木偶等元素，呈現「一個人的旅行」意象。

海芋苞片包覆上頭開滿小花的黃色肉穗，模樣有如倒立馬蹄，深獲民眾喜愛，3至4月正是海芋盛開期，由於全台8成以上白色海芋來自陽明山竹子湖，北投區農會每年舉辦海芋季，新冠肺炎疫情解封，預估今年能吸引50萬遊客。

來台國際觀光客以背包客居多，北投區農會今年以「一個人的旅行」為主題，與在地農園合作，推出結合海芋各式地景的花藝設計，讓國內外旅客都能享受獨自旅行的樂趣，只要付費進入指定農園，即可盡情拍美照。

名陽匍休閒農莊自從推出結合海芋的木質盪鞦韆、小木屋後，逐漸成為竹子湖打卡熱點，今年特地從回收區搬運廢棄汽車改裝、在外殼噴上粉色漆，一旁架設逾1公尺的保麗龍製大型氣球裝飾，彷彿導航失靈誤闖海芋田的車輛，極富趣味；副駕駛座坐著1隻泰迪熊，等待遊客進入車廂與它一起欣賞海芋。

大梯田生態休閒農場在花圃前搭建鏡面旋轉台，利用上方纜線懸掛一串串鮮花，對著旋轉台鏡面拍照，瞬間身處「花花世界」。民眾躺在平台上用手機鏡頭朝上錄影，猶如置身動態萬花筒，相當適合放在Instagram。

小瀑布海芋園以童話故事《木偶奇遇記》為靈感，在園內入口附近打造真人大小牽線木偶，並擺放亮黃色木椅，即使獨自來玩也有人偶陪伴，而且木偶手臂可隨意擺動，拍出趣味互動照。

北投區農會建議，民眾可選在薄霧瀰漫的天候上山拍照，此時的海芋最好拍，也更容易拍出壯觀又美麗的花海，又能避開海芋田中的種植設備、周遭石磚砌斜坡、步道等入鏡。

為讓民眾更認識竹子湖美景與歷史，北投區農會特別規畫半日遊路線，可先前往蓬萊米原種田故事館，再聽專人導覽東湖地區，最後到花谷海芋園或發現生活園藝DIY植物擺飾、享用店家特製餐點及體驗採海芋。(中國時報 蔡佩珈)

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