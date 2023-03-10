雲林 保生堂漢方咖啡館 三合一飄香

來杯「三合一」咖啡！前身為中藥行的雲林縣北港鎮保生堂漢方咖啡館，也是北港武德宮財神廟發源地，逾一甲子歷史的建築，保留早年樣貌加入現代文青風，點杯人蔘或枸杞漢方咖啡，加上illy咖啡香氣，可以補元氣兼補財氣，在進香客熙攘的北港朝天宮廟前中山老街上，靜謐地享受獨特三合一氛圍。

保生堂中藥店開設於1955年，店主陳茂霖發現店內常有神蹟顯現，經池府千歲出巡指示「內神」在此，陳茂霖從此於地上供奉一只香爐早晚虔誠敬拜，隨後香火鼎盛、購地建廟成為占地超過5000坪的武德宮。2018年武德宮主委林安樂活化保生堂，中藥店搖身一變成為充滿傳奇故事的財神漢方咖啡館。

「中藥櫃成了咖啡吧檯，放置中藥材的鐵皮桶改放咖啡豆與茶葉，一隅保留武德宮財神爺發源的文物史料」。來到保生堂，映入眼簾的景象，讓人有種時空交錯感，館內安靜復古的氛圍，對照館外中山路上的人來人往，顯得饒富情趣。

保生堂保留大部分格局與老物件並融入現代元素，堂內早年的大型「財」字與「保生濟世宣道昇武德」匾額，以鋼架與落地玻璃圍住，呈現當年擺設，斑駁的牆壁訴說著濟世宣道的故事。南面空間拓寬成日式庭院，運用日本百年傳統工藝「燒杉」裝飾老牆，襯出建物的長年歲月。

保生堂以往的中藥味，已被現今的咖啡香所取代，不過細聞之下，仍可嗅出淡淡的人蔘、枸杞、杜仲、蟲草等味道，這些中藥味來自人蔘咖啡、枸杞咖啡、杜仲麵線、蟲草雞湯，在此品咖啡、享美食，不僅感受到人文空間的再造，更充滿濃厚的「財氣」與「神氣」，時空彷彿回到60餘年前。(中國時報 張朝欣)

保生堂漢方咖啡館

地址：雲林縣北港鎮中山路61號

電話：（05）783-3827

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