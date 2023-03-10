屏東 嵐咖啡館 一杯喝出多層次風味

北大武山下有間「嵐咖啡館」，你點熱咖啡，老闆會附冰鎮試管，喝完後才恍然大悟，原來同一泡咖啡用不同容器品嘗，會喝出不同口感，這是老闆許鎧琳與妻子小嵐的小巧思，也是「嵐咖啡館」的終極追求。山下的風味，也是咖啡的風味。

「嵐咖啡館」在屏東縣泰武鄉要到北大武山登山口的必經之路，是返鄉青年許鎧琳與妻子小嵐一手打造的夢，從店名不難發現，是丈夫以妻子名字所命名，但從許鎧琳談起咖啡時的神情又會發現，原來「嵐」字意義深遠。

現年43歲的許鎧琳高中時就離開部落求學，隨後北漂工作，直到2013年33歲才回到部落，愛唱歌的他有歌手夢，但在接觸到在地咖啡產業後，從駐唱歌手變成了咖啡獵人，他笑說，以前不懂咖啡，現在有點專業。

許鎧琳返鄉後發現部落長輩種咖啡、賣咖啡很辛苦，決定投入幫忙，他從沖泡開始學，期間他發現「咖啡風味」很神奇，會因各階段的處理方式不同而有不一樣的風味，為此，他接著學烘豆、發酵、種植，追本溯源一步步走進咖啡的世界。

此外，許鎧琳還考取CQI咖啡品質鑑定師與SCA專業精品咖啡烘焙師的證照，開店至今10年，尋找咖啡風味的腳步沒停過。許鎧琳說，他真的是「咖啡獵人」，因為他會四處去獵咖啡豆，在山嵐之中尋覓大武山下的咖啡風味。

為讓消費者也能品嘗「山下風味」，許鎧琳在客人點熱咖啡時會附上冰鎮試管、玻璃杯與分享杯。他說，用咖啡瓷杯能喝出香氣、用冰鎮試管能喝出口感、玻璃杯則能喝出層次，咖啡很有趣，容器不同、連喝到的風味口感也不同。(中國時報 謝佳潾)

嵐咖啡館

地址：屏東縣泰武鄉老潭巷5號

電話：（08）792-0240

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