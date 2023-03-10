kafeD台中水湳旗艦店 演繹精品新美學

入口處一棵高齡近700歲來自義大利的橄欖樹、全店採德國著名「包浩斯」工藝美學設計風格，2022年12月開幕的德式精品咖啡kafeD台中水湳旗艦店，開幕以來不但是網美踩點必訪咖啡廳，「嚴謹選豆工法、國際職人團隊、精品級別服務、德式甜點工藝」特色，也成為追求品味的咖啡客凝神休憩的好地方。

「kafeD台中水湳旗艦店」占地150坪，座席區近100個，為kafeD占地最廣的複合式門市，以專業咖啡、甜點技藝結合簡約包浩斯設計空間，更特別設置聞香區與烘豆區，完美演繹精品咖啡新美學。

整體設計複製歐洲廣場建築的迴廊空間，一樓打造半開放式咖啡吧檯，消費者可近距離觀賞咖啡師沖煮過程，窗邊座位與屋外花園相鄰，以整片落地窗營造高採光的柔和氛圍；二樓開放式空間，擁有拱門造型的半圓形沙發座位區，提供消費者自由交流與對話的舒適空間。

入口處有一棵樹齡約700歲、目前台灣開放空間能看到樹齡最長的橄欖樹，象徵kafeD對於「健康、永續」的支持。

有別於一般門市，kafeD台中水湳旗艦店特別設立「聞香區」與「烘豆區」，邀請消費者品聞國際級專業評審團隊嚴選的精品咖啡豆，感受世界莊園咖啡豆的風味；更可親自體驗並觀賞烘豆過程，帶回自己喜愛的咖啡豆，沉浸在咖啡的香氣中。(中國時報 馮惠宜)

「kafeD台中水湳旗艦店」特別設立「聞香區」與「烘豆區」，讓消費者可親自體驗、觀賞烘豆過程，沉浸在咖啡的香氣中。圖／馮惠宜攝

kafeD台中水湳旗艦店

地址：台中市西屯區經貿路二段326號

電話：（04）2322-2689

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