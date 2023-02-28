全台瘋賞櫻 武陵農場、福壽山超好拍

乍暖還寒季節，又到了全台瘋賞櫻！中部武陵農場櫻花遠近馳名，每年湧入大批遊客一睹紅粉佳人「櫻」姿，園方祭出每日總量管制，可見有多夯！福壽山千櫻園的櫻花矮化栽培，超好拍，堪稱是高山「最接地氣」的櫻花，大梨山地區兩大櫻花園，已化身為全國最吸睛的賞櫻勝地。台中平地泰安櫻花季也不遑多讓，泰安派出所更贏得「最美警所」美名，也湧入大批賞櫻人潮。

武陵農場占地400公頃，由南往北種植2萬1000株櫻花，品種約20種，浪漫的「紅粉佳人」占7成多，由入口花園開始沿著武陵路，一直到武陵山莊，處處可見櫻花身影，茶園步道及露營區更不容錯過，綿延3公里長的賞櫻步道及整片櫻花林，絕對不亞於國外櫻花景色。

武陵農場櫻花季2月7日登場，園方祭出每日6000人總量管制，為期22天的櫻花季，將可達到13萬人次造訪。副場長胡發韜表示，近年來，遊客不只是上山單純賞櫻，還有人專程來拍婚紗，有人穿和服入鏡，更有cosplay，就連氣球大恐龍也現身，令人目不暇給。

福壽山千櫻園是全台最高海拔的櫻花園，取「牽姻緣」諧音命名，於2月14日情人節開園，別具意義。6000多株櫻花中，富士櫻占5成為大宗，園區內櫻花經矮化栽培，隨便拍都能與浪漫櫻花同框，堪稱是高山上「最接地氣」的櫻花園。此外，御衣黃櫻、一葉櫻等特殊品種，將賞櫻季節延後到4月初。大梨山地區兩大櫻花園，已成全國最吸睛的賞櫻勝地。

福壽山千櫻園櫻花經矮化栽培，隨便拍都能與浪漫櫻花同框。圖／福壽山農場提供

除了高山賞櫻外，台中平地的泰安櫻花季近年來聲名大噪，櫻花季自2月18日起跑，200多株八重櫻、吉野櫻等陸續綻放，遊客一樣能大飽眼福。當地泰安派出所被櫻花圍繞，與警徽交織成迷人畫面，被喻為「最美警所」，泰安櫻花不僅是網美口袋打卡名單，更是中部最接地氣的賞櫻去處。

台中泰安派出所警徽與櫻花交織成浪漫畫面，贏得「最美警所」美名。圖／陳淑娥攝

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