絕美空拍 屏東鷹眼看部落 雲林仙境摩天輪

從空中俯瞰的世界，會有什麼不一樣？屏東縣政府與資深空拍攝影師張大川合作，以空拍角度記錄原住民部落，並將在勝利新村舉辦展覽；攝影達人黃源明昨在臉書粉專分享空拍機拍下劍湖山摩天輪被雲海包圍的夢幻大景，同樣吸引大批網友按讚。

空拍攝影近年來在民間掀起一股風潮，屏東縣政府透過與資深空拍攝影師張大川合作，出版「視角3092─屏東原住民族山林部落紀實」書籍，2月24日至3月30日將於勝利新村成功區辦理「山林之美．部落紀實」展覽，以老鷹視野一窺原鄉部落風貌。

屏東縣長周春米表示，3092是北大武山的海拔高度，是排灣族及魯凱族人的聖山，也是縣府每年辦理成年禮之地；透過這本書，我們從高空看到的屏東原來如此浩瀚壯闊，原來如此深情動人，3092正是敬天愛地的關鍵密碼。

黃源明22日在「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專分享劍湖山摩天輪被雲海包圍的空拍景象，他說，每次清晨從國道3號經過雲林縣古坑路段，看著劍湖山世界的摩天輪在晨曦曙光中閃閃發亮，不只1次在心裡想像，雲海中的摩天輪究竟是什麼畫面？

黃源明建議，無空拍權的民眾，若想拍雲海摩天輪，只要到太平雲梯或太平公路36彎，居高臨下，用相機或手機也可以拍到類似效果。(中國時報 林和生、呂妍庭)

屏縣府將於勝利星村辦理「山林之美．部落紀實」展覽，讓民眾看見不一樣的屏東。圖／屏縣府提供

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